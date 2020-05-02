تعرّفي على أيام قص الشعر المناسبة في رمضان

إنّ قص الشعر سواء في المنزل أو عند الأخصائيين يحتاج إلى الوقوف عند أمور صغيرة لكنها لها جانب من الأهمية مثل تحديد أيام قص الشعر في رمضان بحسب دورة القمر، إذ يسود اعتقادٌ أنّ دورات القمر تؤثر على صحة الشعر ومظهره عند قصّه، علماً أن هناك 4 مراحل للقمر: القمر الجديد، القمر الكامل، القمر في الربع الأخير والقمر في الربع الأول.

أفضل وقت لقص الشعر

تعمد النساء، وفي إطار العناية بالشعر، إلى قص أطرافه المتهالكة لمنحه الحيوية والجمال. لكن يُفضّل أن يتم قص الشعر في الأيام البيض من الشهر الهجري، أي في اليوم الثالث عشر، واليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر من الشهر العربي أو الشهر الهجري، إذ يتم اكتمال القمر ويصبح بدرًا، وعند قص الشعر خلال هذه الأيام فهو بذلك يمنح الشعر فرصة رائعة للنمو بشكل سريع من جديد.

ويفضل قص الشعر في الأيام التي يتم فيها اكتمال القمر فيكون بدرًا، وهي اليوم السادس عشر واليوم السابع عشر.

قد يبدو الأمر غير واقعيّ ويعتمد على الخزعبلات أو معتقدات آمن بها أجدادنا، إلّا أن الموضوع له أساساً علميًا، ذلك لأن هرمونات الجسم تتجدد وتتغير في هذه الفترة. هذا يساعد الشعر كثيرًا في النمو بشكل صحي أكثر، وزيادة كثافته، وطوله بشكل أفضل. لذلك، تجنّبي قصّ أطراف شعرك بعيدًا عن هذه الأيام المحددة.

نصائح عند قصّ الشعر

اغسلي شعركِ وضعي البلسم ومشطيه لإزالة جميع التشابكات منه.

حدّدي الطول الملائم للشعر المُبلل قبل قصّة؛ إذ يُمكن أن ينكمش بعد جفافه.

جهّزي الأدوات اللّازمة لقصّ الشعر: المقصّ والمشط ومشابك الشعر.

من الأفضر إجراء تجربة قصّ الشعر على شعرٍ صناعيٍ، قبل قصّ الشعر الطبيعيّ؛ لتلافي الخطأ.

تُتبع طريقة تقسيم الشعر لسبعة أقسام، وهي: مُقدمة الشعر، الجزء الأيمن، والأيسر العلوي من الشعر، والأيسر السُفلي من الشعر، والجهة اليُمنى واليُسرى من الشعر.ابدإي بقص الشعر بطريقة بطيئة ولمرة واحدة لكل جزء.

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