تعرّفي على احتياجات الرجل في سن الأربعين!

لكل مرحلة عمرية حالة خاصة والرجل في سن الأربعين تطرأ عليه تغيرات فكرية وسيكولوجية لأن لكل مرحلة ملامحها وصفاتها، كما يقول الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية؛ حيث سنخوض في طبيعة تفكير الرجل في سن الأربعين وما هي احتياجات الرجل في سن الأربعين، وينقسم الرجل خلال هذا العقد إلى نوعين:

• النوع الأول:

شخص متزن متحمل للمسؤولية واثق من نفسه وإنجازاته، ويعلم أنه ما زال لديه الوقت للإنجاز والعمل دون الخوف من المستقبل.

- يهتم ببيته وأسرته ويلجأ لزوجته ويجدد من حياتهم سوياً دون التفكير بامرأة أخرى ويقضي الأوقات السعيدة برفقة أصدقائه وأهل بيته.

• النوع الثاني:

شخص مستهتر غير متحمل للمسؤولية يتعرض لأزمة مراهقة متأخرة تجعله يغير أسلوب حياته ومبادئه، فيبدأ بالسهر خارج المنزل والتفكير بالارتباط. ويعامل أولاده وزوجته معاملة سيئة ولا يلبي لهم طلباتهم واحتياجاتهم.

وينحصر جزء كبير من تفكير الرجل في سن الأربعين من النوع الأول في إنجازاته السابقة التي قام بها في مرحلة الشباب، وهل قام بتأمين مستقبله؟

أما النوع الثاني.. فيفكر كثيراً في حياته الزوجية والعاطفية.. في سن الأربعين يحدث لدى العديد من الرجال حالة تدعى بالمراهقة الثانية، فيبدأ الرجل في هذه المرحلة التفكير بالحب والزواج!

ويرى الرجل في مرحلة ظهور الشيب على شعره أن كل الذين حوله ينظرون له نظرة كبير السن، وتبدأ الزوجة بالاهتمام بالأبناء فتهمل زوجها، أما الرجل ففي هذه الفترة تزداد رغبته في الاهتمام وتعزيز ثقته بنفسه كي يشعر أنه ما زال مرغوباً ومحبوباً.

أهم الأمور التي قد تجعل تفكير الرجل في سن الأربعين يذهب للحب والارتباط من جديد:

• يفكر الرجل في سن الأربعين بالارتباط بفتاة أصغر منه في السن؛ ليثبت أنه ما زال شاباً كله حيوية ونشاط ولديه جاذبيته.

• في هذه المرحلة يكون الرجل مستقراً مادياً، يستطيع بالمال إشباع رغباته في الزواج من إنسانة أخرى تتوافق مع أفكاره متفرغة له ولإسعاده.

• هناك أسباب متعلقة بالزوجة كإهمالها لزوجها أو طباعها التي لا تتوافق مع زوجها، فيمل الرجل من طبعها المعاكس له.

• الحاجة للحب والاحتواء، فقد يجد الزوج نفسه وحيداً رغم وجود زوجته وأبنائه بالذات إذا كان أبناؤه لا يحبونه ولا يرغبون بالنقاش والحديث معه فيلجأ لصنع حياة أخرى مع زوجة أخرى.

احتياجات الرجل في سن الأربعين

بشكل عام، ولكلا النوعين، توجد احتياجات مشتركة للرجل في سن الأربعين، هذه أهمها:

• يحتاج الرجل في سن الأربعين أن يعامل معاملة الطفل المدلل الذي يجد اليد التي تطبطب عليه في وقت الضيق، وتراعي حالته النفسية.

• الرجل بحاجة للرعاية والحنان من المحيطين به وتقديم الهدايا والتعامل معه بطريقة كلاسيكية ورومانسية من قبل الزوجة.

• الشعور بذاته وإعطائه الثقة والتقدير، فعلى الزوجة إشعار زوجها أنه شيء مهم في حياتها وأنها لا تستطيع الاستغناء عنه.

• تغيير الروتين، يحتاج الرجل في سن الأربعين للتغيير في نظام حياته، فيميل إلى قضاء الأوقات الممتعة بعيداً عن الملل والروتين القاتل.

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