علامات تدّل على أن زوجك أناني

الزواج علاقة مشاركة، من المهم أن تتحقق العدالة بين الزوجين، أن يكون الاحترام متبادل، والقرارات مشتركة لتصب في مصلحة الأسرة، لا لمصلحة فرد واحد،

بمعنى أن الزوجين يدوران في فلك الأسرة، لا العكس، أي أن يدور جميع أفراد الأسرة في فلك فرد واحد فقط، فهذا يُسمّى أنانية.

والتعايش مع زوج أناني هو أمر مأساوي، يحتاج إلى الكثير من الصبر والجهد للتغلّب على مشاكل العلاقة التي تسببها أنانية الزوج. وفيما يلي 6 علامات تدل على أن زوجك أناني..



1- يتخذ القرارات منفرداً

إذا وجدتِ أن زوجك فقط هو من يتخذ جميع القرارات، سواء كانت كبيرة مثل الانتقال إلى منزل، أو بلد آخر، أو بسيطة مثل اختيار مكان تناول العشاء، فهذا دليل على الأنانية والتحكّم في مجريات الأمور للاستحواذ على المصالح لنفسه فقط.



2- لا يخطئ

من مظاهر الأنانية أن الزوج لا يشعر أنه يخطئ أبداً، ولا يحاول الاعتذار عما يمارسه من تصرفات أنانية تثير غضبك، فهو يشعر بالاستحقاق، وأن كل ما يفعله من أجل نفسه فقط هو حق مكتسب له، ولا يستحق الاعتذار عنه.



3- الحياة تدور حول رغباته

إذا لاحظتِ كل مواعيدكما تتحدد حسب رغبات ومصالح زوجك فقط، فهذا دليل على عدم العدالة، فالعلاقة الصحية تقوم على استقلالية الطرفين، والتواصل بينهم، واحترام كل منهما لخصوصية الآخر وأنشطته.



4- تشعرين بالضغط لإرضائه

إذا كنت تحاولين طول الوقت إرضاء زوجك ولو على حساب راحتك، فهذا دليل على أنه أناني، يجبركِ على تنفيذ رغباته دون الالتفات إلى راحتك أو رغباتك.



5- ردة فعله غير محمودة العواقب

الشخص الأناني يغضب بشدة إذا لم يحصل على ما يريد، لذا إذا كنتِ تخافين من ردود فعل زوجك، وتحاولين فعل كل ما يريد من أجل تجنّب ردة فعله العنيفة، فإن هذا دليل على أنانيته.



6- العلاقة الحميمة تتعلق بإرضائه هو فقط

العلاقة الحميمة تبادلية، يجب أن ترضي كلا الطرفين، فإذا كان زوجك يمارس العلاقة الحميمة من أجل إرضاء نفسه فقط، ولا يهتم برغباتك أو شعورك بالرضى، فهذا دليل قوي على أنه رجل أناني.

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