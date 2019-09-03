تعرّف على الأبراج الأكثر حظاً مادياً في شهر سبتمبر

هل تُودون معرفة ما يخبئه الحظ وما يحمله من مكاسب مالية؟ نقدّم لكم توقّعات شهر سبتمبر مستندًا إلى مسار الشمس، وحركة النجوم والكواكب.

في البداية؛ قالت الدكتور رانيا شارود، خبير الفلك وعلم الأرقام، إنَّ العذراء يتربع على قائمة الأبراج الأكثر حظًاً لهذا الشهر.. وهي كالتالي:

العذراء:

انفراجة غير متوقعة ماديًا بعد مرورك بأزمة صعبة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتطورات مفرحة ستُحسن من حالتك النفسية بشكل كبير، ستشهد تغييرًا كبيرًا في المجال المهني، أو سيباشر عملاً جديداً.

الجدي:

تعقد خلال الفترة المُقبلة صفقات مهنية كبيرة، وتعقد اتفاقات تعاون جديدة لكن احذر ربما تخسر منها جزء من أموالك.

الدلو:

تعيش أجواء مُريحة نفسياً ومادياً، وتشهد حالة من الاستقرار المهني والمادي، لكن حاول أن تجنب الصدام والخلاف مع مُديرك أو زملائك في العمل.

الحوت:

ستتغيّر حياتك نحو الأفضل، خاصة على الصعيد المادي، وستحقق مكاسب مالية غير متوقعة، وستستقر في الطبقة الأرستقراطية.

الحمل:

التزامك على الصعيد المهني يساعدك بشكل كبير في الحفاظ على استقرارك وتوازنك المادي.

الأسد:

تمر بحالة من الضيق والتوتر بسب ضغوطات مالية، لكنها فترة مؤقتة، وستحصل على عروض إيجابية ومميزة على الصعيد المهني حيث تسجل تقدمًا وتقطع أشواطًا بعيدة بعد رحلة بحث طويلة.

السرطان:

تحرص على صرف الأموال أو استثمارها خلال الآونة الأخيرة خوفًا من المستقبل، لذا فأنت لا تقوم بأي مخاطرة بإمكانها وضع ميزانيتك في خطر.

الثور:

تشهد خلال المرحلة القادمة حالة من الاستقرار المادي، لكن ذلك لا يمنعك من طلب المساعدة لدعم وضعك المادي والمهني.

العقرب:

من المتوقع أن تتحسن الأمور المادية تدريجيًا، وذلك لاتباعك نصائح شريك حياتك.

الميزان:

تتحسن أحوالك المادية والعملية بشكل كبير، وتعيش حالة من الاستقرار والحياة الأسرية الهادئة، فإذا كنت مُتزوج ولديك أبناء، فهم الأن في مسيرة حصد المكاسب المادية.

القوس:

نجمه ساطع ومحبوب ومحظوظ على الصعيد المادي. مكاسب مالية في الطريق إليه، ربما يحصل على بعض الأموال أو شيء ثمين من الوالدين على هيئة هدايا، أو بداية تنفيذ مشروع جديد بمساعدتهم.

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