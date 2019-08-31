تعرّفِ على صفاتك كزوجة في حياتك الزوجية.. حسب برجك

لكل برج من الأبراج طباع وسلوك وأسلوب في الحياة، لكن بعض هذه الأبراج تكشف لك عيوبك التي قد تسبب خلافات زوجية ومشاكل مع شريك الحياة:

أيّ عروس ستكونين بحسب برجِك؟

الحمل

-تريدين أن تسير كل الأمور على نحو ما تتمنين أياً تكن الظروف.

-تشعرين دائماً بالقلق وتحسبين الأمور بدقة مبالغ فيها. وهذا ما ينعكس سلباً على حياتكما.

-تشعرين بالانزعاج إذا لم يتمكن شريك حياتك من القيام بأمر ما.

الثور

-توجهين لزوجك الكثير من الانتقادات ولا تستخدمين لهذه الغاية الكلمات المناسبة.

- بعد نشوء خلاف بينكما تسعين إلى الانتقام ولا تنسين الإساءة وإن تمت المصالحة.

- أنت متطلبة جداً في كل أمر.

- لا تمتلكين القدرة على الحوار والتفاوض وتفتقرين إلى الدبلوماسية.

الجوزاء

تبالغين في الاهتمام بعملك حتى تنسين متطلبات زوجك أحياناً.

تشعرين غالباً بالملل وكثيراً ما تعبرين عن ذلك بطريقة مزعجة.

تحبين التملك والسيطرة على كل الأشخاص المحيطين بك وتحاولين فرض رأيك.

السرطان

تريدين دائماً أن يبدي زوجك اهتمامه بك. وإذا لم يفعل ذلك تشعرين بالاستياء والغضب.

تعيشين دائماً مع الخوف من أن يتركك زوجك وهذا ينعكس سلباً على حياتكما.

الأسد

-تهتمين كثيراً بما يقوله الآخرون عن حياتك وتسمحين لهم بالتدخل فيها.

- لا تتشاركين وشريك حياتك الكثير من همومك وانشغالاتك وهو ما يسبب اتساع المسافة الفاصلة بينكما.

-تفكرين غالباً في أن زوجك ليس الشريك المناسب لك.

العذراء

أنت تقليدية وترفضين أن يدخل زوجك أي تغيير على حياتكما.

تتشاركين مع زوجك أدق تفاصيل الأحداث التي تواجهينها يومياً ولا تعرفين أن هذا قد يدفعه إلى تجنب التحدث إليك والجلوس برفقتك.

تتكلمين أحياناً من دون أن تمعني التفكير فيما تقولين وقد توجهين عبارات جارحة إلى شريك حياتك.

الميزان

أنت متطلبة ولا تقبلين أن يهملك زوجك أبداً.

لا تساعدين شريك حياتك على أخذ القرارات المرتبطة بكما.

تريدين إصلاح العالم وتتحدثين مع زوجك غالباً عن أمور وقضايا لا صلة لها بحياتكما.

العقرب



لا تظهرين لزوجك مشاعرك تجاهه وهذا ما يزعجه ويجعله يعتقد أنّك لا تحبينه.

تأخذين كل الأمور على محمل الجد وهذا ما يجعل حياتكما صعبة للغاية.

القوس

-تريدين أن تحافظي على استقلاليتك التامة وهو ما لا يحظى بقبول زوجك أبداً.

- لا يمكنك أن تغفري لزوجك أخطاءه بسهولة.

- تسمحين لصديقاتك بالتدخل في حياتكما وهو ما يؤجج الخلافات بينكما.

الجدي

تسعين دائماً إلى أن تحصلي على إعجاب الآخرين. ولا تهتمين فعلاً بتفاصيل حياتك الزوجية.

تتجنبين النقاش مع زوجك حتى في الأمور المهمة. فأنت تخافين أن يفرض رأيه عليك.

الدلو

-تعبرين دائماً عن شعورك بالرغبة في التحرر وهو ما يزعج زوجك وإن كان لا يتحدث عن ذلك.

- تشعرين غالباً بأن زوجك لا يتفهمك ولا يهتم بك.

الحوت

-تجدين صعوبة في التعبير عن مشاعرك. وهو ما يسبب سوء الفهم بينك وبين زوجك.

-ترفضين الانفتاح على أقرباء زوجك وعائلاتهم.

- تشعرين بأن تضحياتك لا تلقى أيّ صدى.

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