تعرّف على الإكسسوارات التي تناسب الجامعة

تسعى كل طالبة الى أن تبدو مميزة في اطلالاتها الجامعية. في حال كنت صاحبة شخصية كلاسيكية وبعيدة عن المبالغة، ننصحك بأن تتوجهي هذا الموسم الدراسي نحو المجوهرات الناعمة البعيدة عن المبالغة والتي تعمل على ابراز أنوثتك بشكل لافت وتظهرك بأسلوب مميز.

هذه التصاميم تسمح لك بأن تنوعي في أكثر من تصميم في نفس الاطلالة لأنها ستكمل اطلالتك بشكل متناغم.

ومن أبرز الدور العالمية التي اعتمدت على هذه التصاميم كانت دار شوبارد وبياجيه وبوميلاتو وغيرهم كثر... ممن قدموا ابتكارات مميزة تحاكي شخصيتك الفريدة.

وليوميات الجامعة وأمسياتك المميزة، لا بد وأن تتألقي بمجوهرات ناعمة بعيدة عن المبالغة، وهذا ما قدمه لك المصممون هذا الموسم أمثال بوشرون Boucheron وكارتييه Cartier وشوميه Chaumet وبولغاري Bvlgari.

تتنوع هذه التصاميم ما بين الأقراط والسلاسل الناعمة والخواتم الجميلة ذات التصميم الناعم والجميل والمصنوعة من الذهب والمزينة بأحجار ناعمة جداً.

• يمكنك مع هذا النوع من التصاميم أن تنوعي في مجوهراتك، كأن تنسقي عدة أساور بعضها وخواتم.

• حاولي أن تركزي على نوع معين من الذهب وأن لا تخلطي الأبيض مع الأصفر لأنهما لا يتناغمان مع بعضهما البعض.

• نسقي هذه الـمجوهرات الناعمة مع أزيائك وأنشأي تناغماً فيما بينهم لكي تحظي باطلالة أنجح.

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