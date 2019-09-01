هكذا يؤثر الطلاق على خطر الإصابة بالخرف

يقلق العديد من الناس من احتمالية الإصابة بالزهايمر والخرف، وعلى الرغم من قلة المعلومات الخاصة بآلية الإصابة بهما، وجدت دراسة جديدة أجرتها مجموعة باحثين من جامعة "ميشيغان" الامريكية أن الطلاق قد يضاعف خطر الإصابة بالخرف.

درس فريق جامعة "ميشيغان" الوظائف المعرفية لأكثر من 15 ألف شخص، ووجدوا أن المطلقين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة الضعف بعد الطلاق.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الرجال المطلقين أكثر عرضة للإصابة بالخرف قبل 14 عامًا مقارنة بالنساء المطلقات.

ويعتقد العلماء أن الاختلاف في الحالة المالية والسلوكيات المتعلقة بالصحة قد يكون السبب جزئيًا في هذه الظاهرة، حيث ربطت عدة دراسات سابقة انخفاض الدخل والشعور بالوحدة بالإصابة بالخرف.

كما يرتبط الدعم الاجتماعي الذي يأتي مع الزواج، بتحسن الصحة العامة، على عكس الضغط العاطفي والمالي، المصاحب للطلاق.

وقال كبير الباحثين الدكتور "هوى ليو": "هذا البحث يزداد أهمية مع تزايد عدد المطلقين، فالحالة الاجتماعية هي عامل خطر مهم في مرض الخرف، ولكن عادة ما يتم تجاهله".

وسبق أن أثبت فريق من جامعة "تيلبورغ" في هولندا، أن الزواج السعيد يقلل من خطر الموت المبكر، حيث يعزز من نشاط الزوجين ويحافظ على صحتهما.

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