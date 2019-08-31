تعرّف على البيوتين وفوائده للشعر

سمعنا كثيراً عن مكمّلات البيوتين عن طريق الفم لـ نموّ الشعر، ولكن اليوم بات هناك شامبوهات بتركيبة البيوتين يمكن أن تحدث فرقاً واضحاً في نموّ شعرك ونضارته. وقبل عرض أبرز هذه المنتجات التي تحتوي على خصائص مكثّفة وتدعم الشعر الرقيق والضعيف، دعينا نتعرّف معاً الى ماهية البيوتين.

ما هو البيوتين؟

البيوتين هو الاسم الأكثر شيوعًا لفيتامين B7 وهو يلعب دوراً مساعداً في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الدهون والسكريات والأحماض الأمينية. وهو متوافر في مجموعة متنوعة من مصادر الغذاء ويمكن أن يأتي من كل من النباتات والحيوانات.

ولعلّ أبرز فوائد البيوتين بالنسبة إلى الشعر هي قدرته على تعزيز نموّه بشكل كبير وتكثيفه وهو ما جعله مكوّناً فعّالاً في مستحضرات العناية بالشعر وتحديداً الشامبو.

شامبو البيوتين

يحتوي شامبو البيوتين على فيتامينات أخرى مرطّبة ومضادة للأكسدة، بالإضافة إلى تركيبات أخرى تساعد في زيادة حجم الشعر. وهو مناسب جداً للشعر الجاف والرقيق، إذ يمنح الشعر سماكة أكبر ويعزّز قوّته.

ورغم أن بعض الدراسات لم تستطع أن تثبت دور البيوتين في نموّ الشعر، فقد بات مؤكداً أنه يساعد في تكثيفه وترطيبه.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: لا تمارس الرياضة على معدة خاوية

اصنعيه بنفسك: كريم الزبادي وزيت اللوز لتنعيم وتفتيح الجسم