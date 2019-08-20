طبيب البوابة: لا تمارس الرياضة على معدة خاوية

يميل رواد النوادي الرياضية والرياضيين إلى ممارسة الرياضة على معدة خاوية معتقدين أنهم بذلك سوف يحرقون المزيد من الدهون.

ويؤمن أكثرهم بالنظرية القائلة بأن ممارسة الرياضة على معدة فارغة سوف يجعل الجسم يستخدم احتياطي الدهون ويحوله إلى طاقة بدلا من جلوكوز أو كربوهيدرات. ولكن بالرغم من أن ذلك يبدو منطقياً إلا أن الباحثين اليوم يقولون أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة لا يقدم أي فائدة بل يمكن أن يعمل ضدك.

وفقا لتقرير صدر مؤخرا ونشر هذا العام في مجلة اللياقة البدنية في الولايات المتحدة، ثبت أن الجسم يحرق نفس كمية الدهون بغض النظر عما إذا كنت قد أكلت قبل أو بعد التمرين. ولكن المشكلة تنشأ في حقيقة أنك سوف تفقد من كتلة العضلات اثناء ممارسة الرياضة في حالة الجوع. كما وجدت الدراسة أنه في حال عدم وجود طعام للمساعدة في اعطاء الطاقة، سيتم خفض شدة التمارين الرياضي وإجمالي حرق السعرات الحرارية. مما يجعلك تشعر بالتعب فقط، ولكن مع أقل كتلة عضلية ولا طاقة لحرق المزيد من الدهون.

كما وجدت الدراسات أن 10 في المائة من السعرات الحرارية التي يحرقها الاشخاص الذين يتدربون على معدة خاوية، جاءت من البروتين، بما في ذلك العضلات.

في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن تناول وجبة خفيفة قبل التمرين كان مفيدا. أولئك الذين تناولوا 45 غراما من الكربوهيدرات قبل التدريبات تناولوا كمية أقل من الأكل خلال بقية اليوم.

ينصح الخبراء الآن بتناول وجبة خفيفة من الشوفان أو حتى مخفوق الحليب قبل التمرين للاستفادة من الوقت الذي يقضيه في صالة الألعاب الرياضية.