تعرّف على النباتات الخطيرة التي لا يمكن الاحتفاظ بها في المنزل!

تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 450 ألف نوع من النباتات في العالم، وأصبح بعضها من أفضل الطرق لإضافة بعض الألوان والحيوية لمنازلنا، ولكن في الجهة المقابلة، يمكن أن تأتي بعض هذه النباتات مع مخاطر قد لا تكون على دراية بها في الواقع.
وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على بعض النباتات السامة التي يجب عدم وضعها داخل المنزل:
شجرة العرعر بونساي
يميل محبو الأشجار إلى اقتناء شجرة العرعر بونساي، لكن قبل القيام بذلك من الجيد أن تضع في اعتبارك نوع البونساي الذي تحصل عليه، نظراً لأن أشجار العرعر من نفس أنواع العرعر الجبلي، الذي يسبب أعراض الحساسية، مثل احتقان الأنف، والعيون الدامعة.
نبات العصارة
أصبحت هذه النباتات أكثر شيوعاً مؤخراً، وهناك عدة أسباب وراء ذلك، فهي صغيرة وغير مكلفة وسهل العمل معها. ومع ذلك، تسبب هذه النبتة انتشار الحشرات الصغيرة التي تسمى البق الدقيقي.
زهرة الدفلى
هذا النبات ذو المظهر الوردي الجميل سام للغاية، ولا يُنصح بالاحتفاظ به داخل منزلك، ومن الأفضل أيضاً زراعته بعيداً في الخارج.
نبات الديفنباخيا
تُعرف هذه النباتات أيضاً باسم القصب الغبي، وهي سهلة النمو والعناية بها، ما يجعلها خياراً شائعاً لدى الكثيرين، لكن إذا كنت تقتني أي حيوانات أليفة، فهذا للأسف ليس النبات المناسب لك.
وفقاً لخط مساعدة "Pet Poison Helpline"، تحتوي هذه النباتات على أكسالات الكالسيوم السامة للقطط والكلاب.
نبات أريكا النخيل
يُشار إليه، أيضاً، باسم نخيل القصب الذهبي، أو النخيل الأصفر، أو كف الفراشة، والمعروف بإضفاء أجواء استوائية إلى حد ما على الديكورات الداخلية، لكن يجب أن تدرك أن هذا النبات، على وجه الخصوص، معرض تماماً لإيواء الآفات غير المرغوب فيها، مثل: سوس العنكبوت، والبق الدقيقي
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