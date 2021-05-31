تعرّف على النباتات الخطيرة التي لا يمكن الاحتفاظ بها في المنزل!

تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 450 ألف نوع من النباتات في العالم، وأصبح بعضها من أفضل الطرق لإضافة بعض الألوان والحيوية لمنازلنا، ولكن في الجهة المقابلة، يمكن أن تأتي بعض هذه النباتات مع مخاطر قد لا تكون على دراية بها في الواقع.

وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على بعض النباتات السامة التي يجب عدم وضعها داخل المنزل:

شجرة العرعر بونساي