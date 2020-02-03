تعرّف على الهرمونات المسؤولة عن حرق الدهون

الهرمونات هي عبارة مواد كيميائية يتم إنتاجها في الغدد الصماء، وتتحكم بدورها في معظم الوظائف الجسدية الرئيسية مثل الجوع إلى الأنظمة المعقدة مثل التكاثر وحتى العواطف والمزاج.

أبرز هرمونات الجسم التي تساعد في حرق الدهون وكيفية تعزيز إفرازها بصورة طبيعية:

1- هرمون الأنسولين

• يتم إنتاج الأنسولين في البنكرياس بكميات صغيرة على مدار اليوم، ويزداد إفرازه بعد الوجبات، وله دور مهم في تخزين الدهون بالجسم، كما أنه يمنع تحطيم الدهون المخزنة في حالة ارتفاع مستوياته، مما يؤدي للإصابة بالسمنة وخلل في عملية التمثيل الغذائي.

طرق الحفاظ على مستويات الأنسولين بالجسم:

1) تجنب تناول السكريات

2) عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات

3) تناول البروتين

4) استبدال الدهون الضارة بالدهون الصحية

5) ممارسة الرياضة

6) تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل الخضروات الورقية، المكسرات، الحبوب الكاملة، والأفوكادو.

7) شرب الشاي الأخضر

2- هرمون اللبتين

يتم إنتاج هرمون اللبتين عن طريق الخلايا الدهنية، ويطلق عليه اسم "هرمون الشبع" أي أنه الهرمون المسؤول عن تنظيم الشهية،طرق الحفاظ على مستويات اللبتين في الجسم:

1) تجنب الأطعمة التي تسبب الإصابة بالإلتهابات: مثل الدهون غير الصحية والسكريات لأنها تسبب مقاومة اللبتين.

2) تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية: مثل الأسماك الدهنية والمكسرات.

3) الحصول على قسط كافِ من النوم: تؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستويات هرمون اللبتين وزيادة الشهية.

3- هرمون الجريلين : هو هرمون الجوع

طرق تحسين وظيفة هرمون الجريلين

1) تجنب السكريات: تسهم السكريات في ضعف استجابة الجريلين بعد تناول الوجبات،

2) تناول البروتين: حيث يمكن أن يقلل مستويات هرمون الجريلين ويعزز الشعور بالشبع.

4- هرمون الكورتيزول

يُعرف هرمون الكورتيزول بـ"هرمون الإجهاد"، ويتم انتاجه عن طريق الغدد الكظرية، ويقوم الجسم بإطلاقه عندما يشعر بالإجهاد، طرق تقليل مستويات الكورتيزول في الجسم:

1) اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

2) ممارسة رياضات التأمل

3) الاستماع للموسيقى

4) الحصول على قسط كافِ من النوم

5- هرمون الإستروجين

هو الهرمون الأنثوي الأساسي، وله العديد من الوظائف المتعلقة بجسم المرأة، كما أنه يحفز زيادة الدهون في النصف الأول من الحمل. وفي مرحلة انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين في الجسم، لينتقل موقع تخزين الدهون من الوركين والفخذين إلى منطقة البطن.

طرق الحفاظ على مستويات الإستروجين في الجسم:

1) تناول الألياف

2) تناول الخضروات الورقية

3) تناول بذور الكتان

4) ممارسة الرياضة

أغذية تساعد على حرق الدهون

1- المكسرات: كالكاجو، واللوز، والبندق، والفستق، والجوز، إذ يمكنها أن تساعد بانتظام على زيادة مستويات الطاقة والشعور بالشبع، كما تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الجيدة.

2- الأسماك: تحتوي على الأوميغا 3، وهي غنية بالبروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع، بالتالي المساهمة في خسارة الوزن.

3- اللبن: يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك. البقوليات: تعدّ غنيةً بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها تحتوي على الكربوهيدرات، والتي تعد مصدرًا جيدًا للطاقة.

4- البيض: إذ إنه غني بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى المهمة للصحة. زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على مستوى عالٍ من الدهون الثلاثية متوسطة النوع، وهو من أنواع الدهون الصحية.

5- الشاي الأخضر: يعد الشاي الأخضر مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، وقد تكون له فوائد صحية عديدة في خسارة الوزن.

أسباب عدم توازن الهرمونات

- التوتر المزمن أو الشديد.

- الاصابة بالنوع الاول والثاني من مرض السكري.

- قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

- سوء التغذية وزيادة الوزن.

- تناول الأدوية الهرمونية أو أدوية تحديد النسل.

- أورام الغدة النخامية.

- وجود مستويات عالية من هرمون الكورتيزول في الدم أو ما يسمى بمتلازمة كوشينغ.

- مرض أديسون المرتبط بمستويات منخفضة من الكورتيزول والألدوستيرون.

- العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.