5 أعشاب لتنظيف الجسم من السموم 

الكثير من الأعضاء قادرة على تخليص الجسم من السموم؛ كالكبد، والرئتين، والكلى، والمرارة، ولكن بسبب وجود كمٍّ هائل من الملوّثات في وقتنا الحاضر، أصبح لا بدّ من اتّباع طرق قادرة على تخليص الجسم من تلك السموم.

حيث يتعرض جسم الإنسان للإصابة بالأمراض الناتجة عن عدة أسباب، مما يؤدي للإصابة بخلل في عمل بعض أعضاء الجسم، وينتج عن هذه الأمراض الإصابة بالتعب، والإرهاق، والصداع، ومشاكل بالشعر، وشحوباً بالبشرة، وجميعها تنتج بسبب السموم المتراكمة بالجسم.

لذلك لا بد من تجربة هذه الأعشاب لتنظيف الجسم من السموم:

1- بذور الكتان: تعمل بذورعلى تنظيف الأمعاء وتساعد في ترميمها وتجديدها، كما أنها تساعد على التخلص من الأوساخ وإزالة الالتهابات والعفن والتخمر منها.

2- لسان الحمل: حيث تنقع 1 ملعقة كبيرة من لسان الحمل بماء دافئ، ثم يتم تناول المشروب 2 مرة في اليوم، فإنه مشروب يعمل على تلطيف الأمعاء ويخلص الجسم من المواد المتخمرة والمتعفنة والكوليسترول.

3- الزنجبيل: ينظف الزنجبيل المرارة والكلى والكبد ويطرد السموم من الجسم.

4- التفاح: يحمي التفاح الجسم من السموم، حيث يعمل البكتين الموجود في التفاح على نمو بكتيريا جيدة تحد من إصابة الجهاز الهضمي بالسرطانات.

5- الشمار: يزيل السموم السرطانية ويخلص الأمعاء من السموم ويزيلها.