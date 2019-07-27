طريقة تحضير الحمص باللحم

يشكّل الحمّص مع اللحم خلطة متجانسة وشهية ولا تتطلّب سوى خطوات بسيطة لتحضيرها، وهو يعد طبق لذيذ.

المقادير:

250 غراماً لحم بقري مقطّع

كوب حمص مسلوق

¼ كوب طحينة

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ كوب زيت نباتي

3 فصوص ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة سبع بهارات

2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

يضرب الحمّص في الخلاط ويطحن ناعماً

يضاف الثوم، الملح، زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض ويعاد الخلط

يسخّن الزيت في مقلاة ثم يضاف اللحم مع التقليب

يضاف الملح والتوابل بعد أن يتحمّر اللحم مع التقليب ثم تترك المقلاة على النار حتى تمام نضج اللحم

يحمّر اللوز في مقلاة على النار ويوضع الحمص المطحون في صحن التقديم ويضاف إليه اللحم ومن ثم اللوز.

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