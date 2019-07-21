طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالخضراوات

نحتاج إلى التغيير في طعامنا خاصة إن كان لدينا أطفال وخصوصًا إذا كان الفراغ له عدة استخدامات كغرفة استقبال الضيوف مثلُ .

ولذلك من الطبيعي أن نبحث عن جميع وصفات الطعام الجديدة والمختلفة. وخلال رحلة بحثنا هذه وجدنا وصفة شهية وسهل بالوقت ذاته ، وهي فطيرة الدجاج بالخضروات .



لذلك قررنا اليوم أن نقدم لك طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالخضروات...



المقادير:

١ باكيت عجين باف باستري ٢/١ كيلو صدور دجاج مخلية ١ كوب ذرة (مسلوقة) ١ كوب زيتونملح وفلفل١ ملعقة كبيرة زيت زيتون ١ كوب بشاميل٢/١ كوب كريمة لباني ٣ ملاعق كبيرة زبدة ١ ملعقة كبيرة دقيق ١ كوب حليب خليط من الجبن حسب الرغبة (موتزريلا - تشيدر ... إلخ)



خطوات عمل فطيرة الدجاج بالخضروات:

١- سخني الفرن على حرارة ٣٢٠ درجة مئوية.٢- افردي نصف عجين الباف باستري في الصينية المخصصة لخبز العجائن واتركيها في الفرن لمدة خمس دقائق. ٣- قطعي شرائح الدجاج لمكعبات ثم قطعي الزيتون لأنصاف أو حلقات. ٤- امزجي الدجاج مع الملح والفلفل والزيتون والذرة والبشاميل. ٥- ضعي الخليط على سطح العجين بعد إخراجها من الفرن. ٦- افردي الكمية المتبقية من العجين على سطح هذه المكونات. ٧- اتركيها في الفرن لمدة تتراوح بين ٢٥- ٣٠ دقيقة وراقبي الفطيرة من حين لآخر حتى لا يحترق السطح. ٨- اتركي الفطيرة لتبرد قليلا قبل التقطيع وقدمي.

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