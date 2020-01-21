تعرّف على علاقة أناقتك في العمل براتبك!

يسعى غالبية الرجال إلى الاهتمام بأناقتهم وجاذبيتهم في كل الأوقات، حتى يظهرون بأفضل مظهر في مختلف المناسبات، ولكن يبدو أنهم سوف يضيفون لقائمتهم سبباً آخرا للاهتمام بأناقتهم.

فقد أكدت دراسة حديثة أن الرجال الذين يهتمون بمظهرهم في العمل يتقاضون في الغالب رواتب أعلى من زملائهم غير المهتمين بالأناقة بفارق قد يصل إلى 14 ألف دولار ويختلف الرقم بالطبع من دولة لأخرى.

وأعدت جامعتا شيكاغو وكاليفورنيا، دراسة خلُص الباحثون خلالها إلى أن الأناقة وحسن المظهر لهم تأثير عميق ومباشر على الراتب الذي يتقاضاه الموظف وبحساب الفارق تبين أنه قد يصل إلى 14 ألف دولار سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتبع الباحثون نحو 14600 رجل وامرأة لمدة 13 عاماً، بداية من وقت انتهاء دراستهم ودخولهم مجال العمل وأجروا معهم 4 مقابلات؛ من أجل تصنيفهم وفقاً لمستوى الأناقة والجاذبية الذي يتمتعون به.

وبعد ذلك أجرى العلماء مقارنة بين معدل الأناقة والجاذبية من ناحية ومستوى الدخل أو الرواتب من الناحية الأخري وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الموظفين الذين يعتنون بمظهرهم ربحوا أموالاً أكثر من زملائهم الذين لا يحافظون على مظهرهم.

وأكد الباحثون الذين أجروا الدراسة أنهم وجدوا أن الأفراد الجذابين يربحون أموالاً أكثر من قرنائهم متوسطي الجاذبية بنسبة 20 بالمائة تقريباً، ولكن يمكن تقليل هذه الفجوة عبر التحكم في الأناقة، قائلين: "إنه يمكن تعويض الوسامة الطبيعية عن طريق الاهتمام الجيد بالمظهر".

لذا عليك أن تهتم جيدا بمظهرك وأناقتك إذا كنت تسعى للحصول على راتبا أعلى أو إذا كنت مرشحا لمنصب أكبر داخل شركتك، لأن هذا الأمر يعزز من فرص نجاحك، حيث يؤثر على نظرة مديرك أو صاحب العمل إليك.

ويمكنك الاهتمام بمظهرك وملابسك، فاحرص على حلاقة لحيتك بصورة منتظمة، إضافة إلى اختيار قصة شعر وطريقة تصفيف تناسب وجهك وملامحك وسنك، كما يجب العناية الشديدة في اختيار أنماط الموضة التي تليق بك وتناسب ما تطمح إليه.