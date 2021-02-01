تعرّف على فوائد استخدامات الخل المنزلية!

إليكِ 7 أسباب تجعلك تحتفظ بزجاجة من الخل الأبيض بشكل دائم في الحمام أو غرفة غسيل الملابس:

الخل لتنظيف الغسالة

يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بالخل لتنظيف الحواف البلاستيكية للغسالة، وتمتع بالنتائج السحرية، فهو يساعد على القضاء على الروائح الكريهة والأوساخ والعفن الذي قد يتراكم مع الزمن على حواف الغسالة بشكل نهائي.

كما يمكنك وضع كوب كبير من الخل في الغسالة وتشغيل دورة الغسيل على درجة حرارة عالية.

ستلاحظين تطهير الغسالة وإزالة الروائح الكريهة ومنعها من الالتصاق على الغسيل.

الخل لتنظيف ملابس الأطفال

احرصي على حماية بشرة طفلك باختيار المساحيق المناسبة أثناء غسيل ملابس الأطفال.

كل ما عليكِ فعله هو صب كوباً من الخل الأبيض في المكان المخصص للمُنقي في الغسالة عند غسل ملابس الأطفال.

كما يمكنك وضع الملابس في حوض به الكثير من الخل والماء مع وضع ملعقة صغيرة من القهوة وبيكربونات الصودا.

ستلاحظين إزالة الروائح التي يسببها البول.

الخل لإزالة الوبر وشعر الحيوانات

ستلاحظين عند إضافتك للخل في الغسالة، عدم التصاق شعر الحيوانات في ملابسك.

لذلك يعتبر مسحوقاً سحرياً للحصول على ملابس نظيفة تماماً خصوصاً إذا كان هناك شعر كثيف في المنزل بسبب وجود كلب أو قطة.

للأغطية والسراويل

عند استخدام الخلص في تنظيف السرويل الجينز ستلاحظين أن جينزك سيكون أكثر راحة عند ارتدائه، وستصبح الأغطية أيضاً أنعم إذا قمت بإضافة القليل من الخل إلى الغسالة عند غسلها.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الخل لا يترك رائحة.

التخلص من الروائح

يمكنك التخلص من الروائح الكريهة مثل العرق أو البول أو العفن الفطري، إذا أضفتِ الخل إلى الغسالة.

الخل للغسيل اليدوي

كل ما عليك فعله هو وضع القليل من الماء والصابون مع قطرة من مسحوق الغسيل وملعقتين صغيرتين من القهوة وبيكربونات الصودا.

ستلاحظين التخلص من كل الروائح ويضمن عدم وجود بقايا من الصابون على القماش.

الخل لإزالة البقع

يمكنك إزالة البقع الصفراء أو تلك الناتجة عن العصير أو القهوة أو البول بوضع مزيج من الماء والخل مناصفة.

اتركي الملابس طوال الليل ثم بعد ذلك ضعها في الغسالة.

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