تعرّفي على فوائد الشمام الصحية لجسم الإنسان

فوائد الشمام الصحية لا تثمّن... فالشمام، والمعروف أيضاً بإسم البطيخ الأصفر، يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين أ A أو الـ "بيتا كاروتين" ، وعلى نسبة ضئيلة من الصوديوم. وهو غني بالبوتاسيوم، لذلك يُنصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنه يخفّف من احتباس الماء وتورّم الجسم، وفي الوقت نفسه يحمي من ارتفاع معدّل ضغط الدم.

اختصاصية التغذية جانين عواد الجميّل، تطلعك في الموضوع الآتي على فوائد الشمام الصحية، فتقول بداية: "الشمام يحتوي على نسبة مرتفعة من الفولات والفيتامين ك k المفيدة جداً لصحة الدم وصحة العظام، لذلك من الضروري الاستفادة من هذا الموسم وتناول الشمام، للمساهمة في زيادة الكريات الحمراء التي من خلالها يتم ضخّ الدم للجسم.

للأشخاص الذين يعانون من مشاكل سيلان الدم لا بدّ من التخفيف من تناول الشمام، أما إذا كانوا يعانون من مشاكل تجمّد للدم، فأنصحهم بتناوله للفوائد الصحية الكثيرة التي يحتويها من فيتامين K.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون خلال فترة الصيف بالجفاف والعطش، لعدم شربهم كميات كافية من الماء، فأنصحهم بتناول الشمام لأنه قادر على تأمين الترطيب والانتعاش للجسم والتخفيف من الجفاف. وفي معظم الأحيان نلاحظ أنّ الأشخاص الذين يتناولون هذا النوع من الفاكهة بكثرة على اطلاع تام بفوائده الغذائية المنوّعة، لأنَّ كمية الماء الموجودة فيه تضمن أن يكون الجسم رطباً ومنتعشاً".