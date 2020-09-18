تعرّفي على فوائد الشمام الصحية لجسم الإنسان

فوائد الشمام للبشرة والمناعة رائعة
وتضيف الاختصاصية جانين قائلة: "للشمام دور فعّال في تجديد البشرة والكولاجين، من خلال احتوائه على نسبة مرتفعة من الفيتامين سي C وهو مفيد جداً للمفاصل ويساهم في تقوية جهاز المناعة. كما يحتوي على نسبة عالية جداً من هذا الفيتامين، الذي يعتبر ضرورياً لكل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث من المهم تناول على الأقل قطعة واحدة يومياً من الشمام.
وبالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري بمعدّل مرتفع فعليهم تناوله باعتدال لتجنّب الضرر، وللاستفادة من فوائده الغذائية كونه فاكهة موسمية".
فوائد الشمام الصحية بالتفصيل
- يحتوي على الألياف والسوائل وقليل السعرات الحرارية.
- يساهم في المساعدة على خسارة الوزن والسيطرة عليه بزيادة الاحساس بالشبع عند تناوله كوجبة خفيفة.
- يساهم محتوى الشمام العالي بالمياه في إمداد الجسم بما يوصى بتناوله خلال الصيف من المياه.
- يساهم محتواه من المعادن المهمة في الوقاية من الجفاف الذي يمكن أن يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الفصل.
- أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون بعض المغذيات بشكل مستمر قد يكونون أقل عرضة لتطوير مرض الربو بالمقارنة مع غيرهم، وأشهرها الـ "بيتا كاروتين" beta carotene الموجودة في الشمام، الجزر والخضار الورقية الخضراء.
- غني جداً بالفيتامين سي C.
- يحتوي الشمام على مادة الكولين Choline التي تعتبر واحدة من مضادات الالتهاب القوية، وهو يساعد في الحفاظ على غشاء الخلية، ويساعد على تعزيز عملية امتصاص الدهون في الجسم. كما وأنَّ هذه المادة مهمة لحركة العضلات .
- يعزّزعملية الهضم بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية ويحمي من الإمساك.
- البوتاسيوم ،الألياف الغذائية ،الفيتامين سي C والكولين كلها مواد مهمة في السيطرة على ضغط الدم، ويحتوي الشمام بكثرة على هذه المواد، خاصة وأنَّ البوتاسيوم يعتبر أهم هذه المواد لأنه يحافظ على توازن السوائل والمعادن في الجسم، كما يعمل على ترخية الشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، وبالتالي المحافظة على صحة القلب والشرايين والوقاية من السكتات الدماغية والجلطات. كما يساعد البوتاسيوم على تعزيز صحة العظام ومنع تكوّن حصوات الكلى.
- يحتوي على مضادات الأكسدة القوية لأنه يساهم في الحفاظ على الخلايا ومنع تلفها وضررها.
- قد تُنصح المرأة الحامل بتناول الشمام بكميات معتدلة ومحسوبة، مع ما يلزمها من سعرات حرارية وحصص فواكه خلال اليوم. فهو وجبة خفيفة مثالية يمدُّ الجسم بمجموعة مهمة من العناصر والمعادن والفيتامينات، التي قد تساهم في الحفاظ على صحتها وعلى صحة جنينها، ووقايتها من الإصابة ببعض المشاكل. فمثلأ محتوى الشمام العالي من المياه والمعادن والألياف يساهم في الوقاية من الإمساك، بينما محتواه من البوتاسيوم يقلل من خطر الاصابة بالتشنجات العضلية، أما الكولين فهو يساهم في التغلب على صعوبة النوم.
-يحتوي الشمام على كمية عالية من المياه التي تساعد في مكافحة الجفاف وتقليل الشعور بالعطش وحرّ الصيف.
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