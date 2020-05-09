تعرّف على فوائد زيت البرغموت العطري الصحية

القلق، الإجهاد، التوتر، الاكتئاب والأرق أبرز الأعراض التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خلال فترة الحجر المنزلي، ولا سيما النساء منهم. للتخلص من هذه الأعراض عليك بزيت البرغموت العطري.

أصل البرغموت هو تقاطع نوعين من الحمضيات، البرتقال المر والليمون الأخضر الذي يأتي من نصف الطريق بين الليمون والبرتقال ومذاقه لذيذ للغاية. وعلى صعيد التجميل يستخدم البرغموت من أجل رائحته العطرة الخفيفة التي تذكرنا بالطفولة. أما من حيث المذاق، فإنَّ نكهة البرغموت تقع في منتصف الطريق بين الليمون والبرتقال، إنه مذاق لذيذ فعلاً. ولكن يشتهر البرغموت بسبب قدرته على العلاج بالروائح أكثر ما يكون. وله تأثير من بين أشياء أخرى على منطقة الدماغ التي تسيطر على جسمنا بواسطة الهرمونات.

للبرغموت تأثير ذو شقين: فهو يهدئ النظام العصبي ويحفز إنتاج الميلاتونين؛ وهو الهرمون الرئيسي للسيطرة على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والاكتئاب الموسمي.

أسانس البرغموت: مضاد للإجهاد رائع

للبرغموت تأثير على النواقل العصبية GABA التي تعمل على إثباط النظام العصبي المركزي. ويوضح فرانك دوبو، دكتور الصيدلة والمدرب في مجال النباتات الطبية قائلاً: "حيث إنه يعمل على توازن النبض العصبي بهذه الطريقة، فإنه يهدئ القلق ويحسّن من بين أشياء أخرى انخفاض الشهوة الجنسية التي ترافق هذه الحالة. كما يعدل إنتاج الكورتيكوستيرون الذي ينتجه الجسم استجابة إلى الإجهاد والتوتر، غير أن الإفراط في استخدامه يساهم في إضعاف النظام المناعي والإصابة بالاكتئاب".

كيف يستخدم: أفضل طريقة لاستخدام أسانس البرغموت هي نشره إما باستخدام جهاز نشر صغير بحيث لا يحرق الرائحة ولمدة 15 دقيقة في اليوم، ثلاث مرات يومياً.

زيت البرغموت يعالج الأرق

يتم إنتاج الميلاتونين بواسطة الغدة الصنوبرية خلال الليل، وهو الهرمون الذي ينظم الإيقاعات اليومية ويعتمد عليه الجسم لتنظيم النوم المتعثر. وعندما ينقص هذا الهرمون، فإنّ مكملات الميلاتونين ليست بهذه البساطة. ويوضح د. فرانك دوبو قائلاً: "الجسم لا يخزن الميلاتونين، كما أن الميلاتونين الاصطناعي يتحلل بسرعة بحيث لا يكون له تأثير حيوي. ومن هذا المنطلق يصبح البرغموت مثيراً للاهتمام لأنَّ مركبه الفيوروكومارين، وهو مركب عضوي كيميائي يعتبر وكأنه عنصر ميلاتونوني قوي".

كيف يستخدم: عن طريق التدليك قبل الذهاب إلى النوم مخلوطاً مع زيت اللوز الحلو العضوي. ومن أجل الاستخدام الدقيق وللحصول على تأثير أقوى يمكن بلعه ممزوجاً مع اللوز المهروس، ولتفادي تهيج الغشاء المخاطي يمكن تقسيم الجرعات إلى 3 قطرات يتم توزيعها خلال اليوم.

وصفة مهدئة طبيعية من أسانس البرغموت

• المكونات: ملعقة صغيرة من مهروس اللوز مع قطرتين من أسانس البرغموت وملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال.

• الوصفة: خففي أسانس البرغموت في مهروس اللوز. أضيفي ماء زهر البرتقال وإذا لزم الأمر أضيفي القليل من العسل. يؤكل كمية صغيرة منه على فترات خلال النهار في حالات القلق أو يستهلك على مرتين في المساء للسيطرة على اضطرابات النوم.

زيت البرغموت يعالج ألم المعدة

• يمنع فرط النشاط: تشير عدة دراسات إلى أن الغلوتامات، محسن النكهة الذي يستخدم في الصناعات الغذائية سيكون سبباً في ظهورفرط النشاط السلوكي. "البرغموت يلعب هنا دوراً وقائياً عن طريق منع التركيز العالي جداً للغلوتامات في الدماغ. والطريقة هي بالنشر خصوصاً لدى الأطفال، وذلك باستخدام ناشر صغير (لمدة 15دقيقة ثلاث مرات في اليوم)، أو بوضع بضع قطرات على الملابس.

• يعالج ألم المعدة: البرغموت يعمل كمضاد للالتهاب مثير للاهتمام بفضل احتوائه على لينالول. كما له تأثير مضادّ للتشنج بفضل الأستيرات التي يحتويها (من مشتقات الكحول). ويؤكد د. فرانك دوبو قائلاً: "يمكن علاج جميع آلام الجهاز الهضمي التي يسببها القلق أو الإجهاد بواسطة البرغموت بشكل فعّال". ولمحاربة الإجهاد الهضمي إليك الوصفة: امزجي 6 قطرات من أسانس البرغموت مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ودلكي بهذا المزيج منطقة البطن مرتين خلال النهار ولمدة 3 أيام كأقصى حد.

تحذيرات عند الاستخدام



يجب مزج أسانس البرغموت مع مادة دهنية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون قبل تطبيقه على الجلد. ويجب الانتظار إلى فترة 8 ساعات بعد تطبيقه قبل التعرّض إلى الشمس.

أسانس البرغموت حساس للضوء للغاية وإذا تعرّض الجلد إلى الشمس بعد تطبيقه فثمة خطر بأن يسبب الحروق والبقع البنية. ويجب دائماً استخدامه على المناطق غير المكشوفة من الجسم. وفي المساء ، إذا تمَّ تطبيقه قبل الخروج إلى الحديقة أو الشرفة يجب استخدام واق ضدّ الشمس على الجلد.

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