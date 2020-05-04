7 منافع صحية مفاجئة للشمندر

تتعدد المنافع والخصائص العلاجية للشمندر أو البنجر. فهذه النبتة المعمّرة عرفها الرومان القدامى وإستعملوا أوراقها دون جذورها، فيما إستخرج السكر الأبيض منها للمرّة الأولى في القرن السابع عشر. لمحة عن هذه النبتة ذات المنافع الصحية الهامّة:

يحتوي الشمندر بـ90% من وزنه بالماء، وبـ5,5% من الألياف، فضلاً عن الأملاح المعدنية المتعددة كالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والنحاس. وعلى الرغم من إحتوائه على 5% من وزنه مواد سكرية، إلا أنه لا يعد غنياً بالسعرات الحرارية، فكل 100 غ من الشمندر تعادل 27 سعرة حرارية. وهو غنيّ بـ "الفولات" التي تتحوّل في الجسم إلى حمض الفوليك.

عند إختيار ثماره، إحرصي على:

- إنتقاء الحبّة الناضجة والمتماسكة الملساء ذات اللون الأحمر الداكن، النضرة والخالية من البقع.

- شراء جذور الشمندر متوسطة الحجم، مع تفادي تلك الكبيرة جداً.

- الإحتفاظ بحبّاته لمدة 4 _5 أيام، طازجةً.

تتعدّد فوائد الشمندر الطبية، ولعلّ أبرزها:

- الوقاية من نزلات البرد وعلاج إحتقان الحلق والجيوب الأنفية.

- تطهير الجسم وتنظيفه من السموم.

- حماية الجنين من التشوهات.

- الوقاية من فقر الدم، في أثناء الحمل.

- خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

- مدّ الجسم بالطاقة.

- تجنّب نوبات الإرتفاع والإنخفاض المفاجئ لسكر الدم، ما يجعله مفيداً لمرضى السكري.

دراسات عالمية

تؤكد الدراسات الصادرة عن "وزارة الزراعة الأميركية" على أهمية تناول النساء في سن الإنجاب وأثناء الحمل 400 ميكروغراماً من حمض الفوليك كمكمّل غذائي، بالإضافة إلى 200 ميكروغراماً من مادة الفولات التي تحتوي عليها بعض الأغذية الغنيّة بهذه المادة، كأوراق الشمندر والسبانخ والملفوف والبروكولي والهليون والقمح، لحماية الحامل من فقر الدم، وبالتالي الجنين من التشوّهات.

ومن جهة أخرى، يؤكد الأطباء على أن جذوراً ثلاثة متوسطة من الشمندر تمدّ الجسم بنصف إحتياجاته من مادة الفولات الهامّة للمصابين بفقر الدم والنساء في المراحل الأولى من الحمل ومن يتعاطين أقراص منع الحمل.

وصفات طبيعية من الشمندر:

1- لتنظيم إفراز الهرمونات في أثناء انقطاع الطمث وتنشيط وظائف الكبد وعلاج الإمساك، يُنصح بتناول الشمندر مع الجزر سوياً.

2- قبل مزاولة التمارين الرياضية، يُنصح بتناول كوكتيل الجزر والشمندر، قبل ساعة، فهو مصدر سريع لإنتاج الطاقة والتغلّب على أعراض الوهن العضلي.

3- لتجديد الخلايا وعلاج فقر الدم، يُنصح بتناول كوب من عصير الشمندر البارد مع قليل من الليمون الحامض في الصباح قبل الفطور.

4- لإنقاص الوزن وتنظيف الكبد وخفض الكوليسترول الضار، يُنصح بتناول كوكتيل الشمندر والكرفس، من ضمن حمية غذائية.

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