تعرّف على مميزات المرأة العذراء من جميع النواحي

المرأة مولودة برج العذراء، شخصيتها وميزاتها وحتى عيوبها، سواء في الحب أو في علاقاتها الاجتماعية وحتى الأمومة، وما الذي يميّزها عن الأبراج كافة؟! "سيدتي.نت" تطلعك على أبرزها في السطور الآتية:

ميزات المرأة العذراء

تتميّز المرأة العذراء بالعطف والحنان تجاه أولادها

المرأة مولودة برج العذراء، صاحبة شخصية عاطفية وواقعية في الوقت ذاته. فهي تسعى لتحقيق الكمال في كافة أعمالها. لكن، وبالرغم من امتلاكها مهارة خاصة تستطيع من خلالها التفريق بين الصدق والكذب، عنادها لا يمكن مجاراته مع أنها تبدو في الأوقات العادية طيبة وحسنة الخلق لأبعد الحدود. هي من فئة النساء المهمة في المجتمع وكل تصرف تقوم به بتحريض من قلبها ولا يقبل به مجتمعها يشعرها بالخجل والحزن، وبالرغم من ذلك تأبى أن تتراجع عن قرارها الذي تؤمن بأنه الحق.

تتمتّع امرأة برج العذراء بصفاء الفكر وبياض السريرة، هي ليست ساذجة كما يعتقدها البعض. إنما هي بعيدة كل البعد عن السذاجة، ولا يمكن لأحد جرها إلى شرك الحديث المنمق والمعسول. يتكلّم الكثيرون عن تهذيبها وخلقها الفطري فتصرفاتها التي تتسم بالتواضع. فهي يحق لها الاعجاب بنفسها لأنها جميلة المظهر، ذكية الملامح، طيبة الخاطر، تحمل ضحكتها جرساً موسيقياً عذباً ساحراً.

تهوى المطالعة والموسيقى والمسرح وتعشق المهرجانات الفنية بكل أشكالها، وهي في كل هذه الميادين امرأة دقيقة الملاحظة، ذكية، وسريعة البديهة تقول رأيها بموضوعية تامة، وتوجه نقدها بطريقة سلسة عميقة، تكره كافة الألعاب التي تحتوي على عنصر المغامرة والتبذير.

المرأة العذراء والحب

المرأة العذراء، شريكة مثالية تقاسم شريك حياتها همومه، فلا يشعر بالقلق أوالتوتر. في الحقيقة ان ما تملكه من شجاعة نادرة وقدرة عظيمة على مواجهة المسؤوليات يمثّل عوناً كبيراً لحبيبها أو زوجها. بالإضافة لوفائها الذي لا يمكن أن يتزعزع، إلا عند حدوث أسباب قاهرة.

صادقة لأقصى الحدود فى مشاعرها ومحبة للآخرين، وهي لا تتردد فى تلبية المساعدة لمن حولها.

المرأة العذراء والأمومة

المرأة العذراء في الأمومة، تمتلك اللطف، والحزم، واعطاء اهتمام كبير للقواعد الغذائية والصحية الصحيحة، والمبادئ الخلقية الرفيعة، يلجأ اليها أبنائها في الأوقات العسيرة، ويستمدون من نقائها وابتسامتها الشجاعة والتفاؤل.

المرأة العذراء والأناقة:

تميل مولودة برج العذراء الى ألوان الأزياء الكلاسيكية

تتميّز امرأة العذراء، بذوقها الرفيع في اختيار ازيائها، وتميل إلى الألوان الهادئة والتفصيله البسيطة وتبتعد عن الأزياء الحديثة المجنونة وسترونها وهى ترتدى الألوان الجيدة من القماش الطبيعي القطني أو الصوفي. تعشق السفر وتحب التعرّف على المجتمعات الجديدة والشعوب الأخرى.

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