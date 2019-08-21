لا تعتمد على نفسها.. هذه هي أكثر الأبراج "الاتكالية"

لا بأس من التعاون بين الناس، حيث يمكن تحقيق الكثير من خلال التآزر والتعاون، ولكن في بعض الحالات يتيح التعاون فرصة لسيطرة الاتكالية، والتي من شأنها أن تفسد أي علاقة رومانسية أو اجتماعية، ووفقا لمجلة "يورتانغو" هذه الأبراج هي الأكثر ميلًا للتصرفات الاتكالية والاعتماد على الآخرين:

برج العذراء

برج العذراء هو ملك الاعتماد على الآخرين، وهو بارع في اقناع الآخرين بخدمته وهم سعداء، فهو محب وودود للغاية تجاه من يساعدونه.

برج الأسد

يعشق برج الأسد لفت الانتباه، وهذا يتطلب وجود جمهور، فلا يطلب الأسد من الآخرين أداء الأعمال اليدوية؛ أو اقراضه المال؛ بل الحضور ودعمه وطمأنته بأن كل شيء سيكون على ما يرام، فيتكل على أصدقائه في الدعم العاطفي.

برج الجدي

يتكل الجدي على الآخرين بطريقته الخاصة، حيث يهتم الجدي للغاية بإنجاز المهمة وتنفيذها بنجاح، ولكنه لا يستطيع انجاز المهمة وحده، بل يحتاج دائما للعمل ضمن مجموعة، ولكنه يجب أن يكون الزعيم، وفي النهاية يصب انجاز المهمة في مصلحته هو.

برج السرطان

لا يعتمد السرطان على الآخرين فحسب، بل يرى أنه من مصلحة الآخرين أن يتمتعوا بفرصة خدمته، كما أنه ودودًا ويحب اشراك الجميع في شؤونه، ولا يتردد في طلب المساعدة، فهو لا يرى الأمر كاستغلال الآخرين، بل منحهم تجربة جديدة ورائعة.

برج الثور

برج الثور يتمتع بمخيلة قوية وقدرة عالية على الابداع، ولكنه يحتاج دائمًا للدعم العاطفي ممن حوله في كل ما يفعله، ولا يخجل من طلب المساعدة، وعلى الرغم من أنه يفضل أداء الأمور بنفسه، إلا أنه يميل إلى التشكيك في عمله، وينتهي به الأمر يطلب المشورة والاقتراحات وطريقة جديدة لأداء المهمة، وخاصة من الاسرة، ولكن بطريقة اتكالية.

برج الدلو

على الرغم من حب الدلو للعزلة، إلا أنه يخشى الوحدة، ويؤجل كل المهام للوقت الذي يكون فيه برفقة آخرين، كما أنه يتكل على الآخرين في الحصول على الأشياء المجانية، ولا يبدي أي علامة على الامتنان؛ ومهما أخذ لا يقول شكراً أبدًا، ومن الشائع أن تجده ينتقد التبعية بينما يعتمد على الآخرين بشكل كبير.

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