إذا كنت من مواليد أحد هذه الأبراج "الأسد، الدلو،الجدي".. هذه نكهة الآيس كريم الأقرب لشخصيتك!

هناك الكثير من أنواع الآيس كريم حول العالم، ولكل نكهة مذاق وطبيعة معينة أقرب ما تكون لشخصية مستقلة فالآيس كريم يشبه بدرجة كبيرة البشر بمختلف شخصياتهم ووفقًا لبرجك تعرف على نوع الآيس كريم المناسب لك.

ولأن برج الأسد يهتم بالمظهر كثيرًا أكثر ما سيشغل تفكيره عند تناول الآيس كريم هو الإضافات فيفضل الآيس كريم مع صوص أو مكسرات بجانب بعض الحلوى أو البسكويت.

في حين يفضل مولود برج الجدي الذي يتمتع بشخصية تقليدية الآيس كريم بنكهة الفانيلا والشيكولاتة خاصة لأنه لا يجب المغامرة أو التجارب الجديدة الممتعة وعلى العكس منه مولود برج الحمل الذي يعشق الجرأة لذلك يحب الآيس كريم بنكهة الكمثرى والجبن الأزرق.

في حين الأقرب إلى شخصية برج الدلو الآيس كريم بنكهة التوت فهو خليط من الحلو واللاذع كما أنه مثالي جدًا لذلك يُشبع هذا الجانب لدى برج الدلو الباحث عن الكمال.

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