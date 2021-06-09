برج العذراء والأحجار الكريمة المناسبة له!

مولود برج العذراء قلما يحلم ويتصور الأشياء ، يظهر عليه التوتر والقلق الدائم ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجي الحديث . يعرف مولود برج العذراء بأنه يكره الكسل والإهمال والغباء ، فهو حريص على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان .يعتبر مولود برج العذراء سفسطائياً بالفطرة بمعنى أنهم يحبون الجدل والنقاش في الأمور المختلفة .يميل مولود برج العذراء إلى التمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة لذلك . كما يعرف مولود برج العذراء بحبه لمساعدة الآخرين .

يسعى مولود برج العذراء إلى تأمين أغلب مستلزمات حياته حتى لا يحتاج إنساناً في فترة كبره وشيخوخته ، فهو نشيط ويكره البطالة والتسول واحتياج الآخرين . يمتاز مولود برج العذراء بمقدرته على تحديد مصيره بنفسه أكثر من غيره ، فهو شجاع لاستطاعته على اتخاذ القرار وتحمل النتائج مهما كانت سلبية أم إيجابية بنفسه .

أبرز الأحجار الكريمة وتأثيرها على برج العذراء:

يناسب مواليد العذراء مع مجموعة من الأحجار الكريمة، كما أن لكل برج ولكل شخصية ما يناسبها من الاحجار الكريمة.

يجعل الياقوت الأزرق العذراء أكثر قوة وذكاء، حيث ان له تأثير خاص عليه.

تتميز مجموعة واسعة من الأحجار بفاعلية كبيرة على العذراء، مثل حجر الزمرد, العقيق, اليشم, الفيروز, والزركون الأحمر.

إذا كنت من مواليد العذراء، فعليك امتلاك بعض الاحجار الثمينة، مثل عقيق، جاد، فيروز، سترين، ياقوت أصفر، افينتورين، ملاكيت.

برج العذراء وحجر الياقوت الأزرق

يعتبر الياقوت الأزرق من أكثر الأحجار الكريمة مثالية وأفضلها لمولود العذراء.

يتميز هذا الحجر بعمق وزرقة الياقوت، وهو الذي يتسبب في حماية مولود العذراء بشكل مستمر.

يماثل حجر الياقوت الأزرق في قوته مولود العذراء ايضًا بقدرته وقوته، حيث انه من الصعب تدميره، وكذلك العذراء.

يجعل ذلك الحجر عقل مرتدية أكثر قوة و ذكاء، وخاصًة العذراء، حيث انه يحتاج دائمًا الطاقة الداخلية لتلك الياقوتة الزرقاء.

العقيق الناري الجمشت الأرجواني المفضل للعذراء:

هناك نوعان من الحجارة الكريمة يستطيعان مساعدة العذراء على الحفاظ على هدوء أعصابه، وهما العقيق الناري، الجمشت الأرجواني، بجانب الألوان الترابية.

يساعد حجر العقيق الناري على إيجاد الطريق الصحيح لتطوير الشفافية والحدس لدى العذراء.

يحقق العقيق الناري مزيد من الاستقرار والهدوء والسكينة الروحية خاصًة لأصحاب العذراء.

يحمي الجمشت الأرجواني من من المخاوف الكبيرة التي تصيب العذراء وايضًا بعض الأمراض والأرق.

يحتاج مواليد العذراء إلى النظرة الإبداعية والتفكير الخلاق بشكل مستمر، وهذا ما يدعمه حجر الجمشت الأرجواني.

تعزز الأحجار اللون البرتقالي الداكن من ثروة العذراء، حيث يحدث توازن بينه وبين الخاصية الترابية لبرج العذراء.

تسمح تلك الأحجار بالشعور بالاسترخاء، الذي يحتاجه العذراء بسبب كثرة أعماله وطباعة المرتبة والدقيقة.

تساعد تلك الأحجار على شعور هذا البرج بالرضاء والسعادة، حيث أنه يفتقد احيانًا تلك الأمور في حياته.

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