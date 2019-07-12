تعرّف من أين تستخرج أغلى قهوة في العالم

ويتم جمع حبيبات القهوة التي تحتوي على كميات أقل من الكافيين بالمقارنة مع أنواع القهوة التقليدية الأخرى، من براز قط الزبّاد، قبل أن يتم غسلها وتجفيفها وتقشيرها، لتبدأ عملية تحميصها. واكتسبت قهوة كوبي لواك شعبية واسعة حول العالم، بسبب مذاقها ورائحتها المميزة، ما دفع بعض التجار في السنوات الأخيرة إلى محاولة إنتاج أصناف مزيفة منها.

وقال سوجينج بوجيونو، أحد سكان مدينة باندونغ عاصمة مقاطعة جاوة غربي إندونيسيا، إنه يعمل في مجال إنتاج قهوة كوبي لواك منذ عام 2012.

ولفت إلى أن حبيبات وثمار القهوة لا تعتبر الغذاء الرئيسي لقط الزبّاد، وأن الزبّاد يأكل حبيبات القهوة كوجبة خفيفة عندما لا يعثر على ما يقتات به.

وأشار إلى أن بعض التجار يعمدون إلى إطعام قط الزبّاد يوميا كميات كبيرة من حبيبات القهوة من أجل كسب المزيد من المال، إلا أن هذا الوضع يقصر من عمر هذا النوع المهم من القطط.

وشدد على أنه من أجل الحصول على قهوة كوبي لواك بجودة أعلى، يجب الاهتمام بصحة قط الزبّاد والحرص على تغذيته.. يمكننا الحصول على ما يصل إلى كيلوغرام واحد من حبيبات القهوة من كل قط وبجودة عالية، إذا تم اتباع نظام غذائي متوازن.

وقال تشواه وي لينغ، الذي جاء إلى إندونيسيا قادما من سنغافورة برفقة أسرته لزيارة شركة إنتاج قهوة كوبي لواك، إنه “تم اكتشاف هذا النوع من القهوة، خلال حقبة الاستعمار الهولندي لإندونيسيا في القرن الثامن عشر.

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