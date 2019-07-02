ما هي علاقة السمنة بنقص فيتامين د؟

فيتامين د من الفيتامينات هي عناصر غذائيّة أساسية لجسم الإنسان، وهي عبارة عن مركبات عضويّة توجد طبيعيّاً في الأغذية ويحتاجها الجسم بكميّات بسيطة للقيام بوظائفه الطبيعية، ولا يستطيع الجسم تصنيعها أو تصنيع كميّات كافية منها لتلبي احتياجاته، وبالتالي فهو بحاجة للحصول عليها من مصادر خارجية، ونقصها يسبب أعراضاً محددة.

ويعتبر فيتامين د أحد الفيتامينات الذائبة في الدهن، ويختلف عن غيره من الفيتامينات بإمكانية تصنيعه في الجسم عن طريق التعرض المتوسط لأشعة الشمس من مادة أوليّة يصنعها الجسم من الكولسترول، وهو يعمل كهرمون ستيرويدي يسمى بثنائي هيدروكسيل الكولي كالسيفيرول (الكالسيتريول)، وهو يلعب دوراً هاماً في صحة العظام وتوازن الكالسيوم في الجسم.

علاقة السمنة بنقص فيتامين د:

يمكن للسمنة أن تتسبب بحدوث نقص فيتامين د، ففي دراسة تم ربط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (بالإنجليزية: (Body mass index (BMI) بانخفاض مستويات فيتامين د في الجسم، وتوصلت هذه الدراسة إلى أنّه لكل زيادة بنسبة 10% في مؤشر كتلة الجسم هناك انخفاض بنسبة 4.2% في مستوى فيتامين د، أي أنّ السمنة تسبب نقص فيتامين د، وكلما زادت مشكلة السمنة في العالم، مما يمكّن أن يؤثر في الصحة بشكل عام.

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