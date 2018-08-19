طرق تعزز الخصوبة عند الرجال.. تعرف عليها

عندما يتأخر الإنجاب بعد الزواج، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هي صحة المرأة، ولكن الحقيقة أن هذه المسؤولية مشتركة بين الطرفين بالتساوي.

وهناك أسباب عديدة تعوق الإنجاب تتعلق بالرجل، فقد يكون بسبب انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية أو أن الحيوانات المنوية لا تقوم بوظيفتها بالشكل الطبيعي، أو هناك انسداد يعوق وصول الحيوانات المنوية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يبدأ عدد الحيوانات المنوية الطبيعي من خمسة عشر مليون لكل مل (ملليلتر) وأقل من ذلك ينذر بوجود مشكلة، ولا يكتشف الرجل هذا الأمر إلى بعد تأخر الإنجاب، فكل المراحل الجنسية السابقة تبدو طبيعية، ولكن هناك بعض الحالات التي قد تصيب الرجل وتنذره بأنه قد يعاني من انخفاض الخصوبة، مثل انتفاخ الخصية المصاحب بألم، كما أن نمو الثدي عند الرجل يعكس وجود مشكلة في هرمونات الذكورة.

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ولكن إن لم يكن الرجل يعاني مشكلة واضحة، فهناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد الرجال على زيادة خصوبته:

كما نعلم جميعًا، يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر بشكل مباشر على خصوبة الرجل، لذا كن حذرًا بشأن الطعام الذي تتناوله، حاول تناول الطعام الغني بفيتامين D لأن الدراسات تشير إلى أنه يؤثر على صحة الحيوانات المنوية بطريقة إيجابية، كما أن فيتامين (ج) يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على نوعية وعدد الحيوانات المنوية وحركتها، ويُنصح بتجنب الأطعمة السكرية والكافيين.

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حاول تجنب القهوة لأن تناول الكافيين يمكن أن يؤثر على قدرة الرجال على الإنجاب، كما يجب عليك محاولة الابتعاد عن التدخين أيضا. والغريب أن الضرر قد يأتي من بعض المستحضرات التي تستخدمها بشكل يومي دون أن تعرف، فبعض أنواع مزيلات العرق متهمة بالتأثير على خصوبة الرجل، ومن ثم يفضل التأكد من سلامة المنتجات أو استبدالها بأخرى طبيعية.

ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتك والتمتع بوزن متوسط هي طريقة طبيعية لتحسين خصوبتك، ويمكنك ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة من أربعة إلى خمسة أيام في الأسبوع، مع إتباع نظام غذائي متوازن.

المكملات الغذائية يمكن أن تساعد في تعزيز خصوبة الرجال عن طريق زيادة عدد الحيوانات المنوية، خاصة تلك مكملات الزنك وحمض الفوليك، فيمكن أن تؤدي إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية إلى نسبة تتخطى الـ50%.

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