4 أفكار مبتكرة لتهوية منزلك وتعطيره في الشتاء

ازرعي النباتات العطرية؛ فهي تمنح ديكور منزلك جمالية ورونقاً

الكثير من النساء تواجه مشكلة تعطير المنزل وتهوئته في الشتاء، إذ يحرصن على إقفال النوافذ في معظم الأوقات، الأمر الذي يتسبب بانتشار روائح كريهة في أرجائه!

في ما يأتي، 4 أفكار مبتكرة لتهوئة منزلك وتعطيره، في الشتاء:

1- قومي بتوزيع الشموع المعطرة في زوايا غرف المنزل، ممّا يضفي أجواء دافئة وروائح طيبة عند إشعالها.

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2- ضعي نقطة من العطر الذي تفضلينه على وحدات الإضاءة في غرف المنزل، لتنتشر رائحة العطر فور إضاءة اللمبة.

3- ازرعي النباتات العطرية؛ فهي تمنح ديكور منزلك جمالية ورونقاً وتنقي الهواء، لا سيما الريحان والفل والياسمين منها.

4- قومي بغلي قطع التفاح وأعواد القرفة في وعاء من الماء، وبعد أن يغلي الخليط، ستفوح رائحة عطرة في أرجاء منزلك.

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