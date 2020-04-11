تعلمي طريقة عمل البيض الملون لعيد الفصح

بمناسبة عيد الفصح أو Easter نقدم لكم طريقة تلوين البيض بألوان طبيعية.

المكونات:

بيض مسلوق حسب الرغبة

مكونات طبيعية

ماء

خل

الطريقة:

املأ الوعاء بالماء.

ضع المكون الذي تريد أن يأخذ البيض لونه واتركه في الماء يغلي. للحصول على لون أخضر أضيفي أوراق السبانخ، أوراق النّعناع، أو البقدونس ، وللأصفر استخدمي البصل، والكركديه للبنفسجيّ، وقشر الباذنجان المجفّف وبودرة الفلفل الأحمر الحارّ للبرتقاليّ، وللبيج الشاي الأسود، والكركم للذهبيّ، وللّون البنيّ تُستخدم قشور البصل لوحدها ويمكن استخدام القهوة للحصول على لونٍ بنيّ أكثر قوة.

بعد أن يتم الغليان أضف ملعقتان من الخل الأبيض لتثبيت اللون الذي تريد الحصول عليه.

أضف البيض واتركه لمدة 15 دقيقة لاكتساب اللون.

للحصول على ألوان مختلفة وجديدة استخدم لونين معاً في نفس الوعاء.