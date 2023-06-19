تفاصيل إطلالة الملكة رانيا من مجموعة ديور الأخيرة خلال زيارتها إلى إسبانيا

منذ أن أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملكة رانيا سترافق جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الرسمية إلى إسبانيا بتاريخ الثامن عشر من حزيران الحالي ولم يتوقف عشاق ومحبين جلالة الملكة رانيا العبدالله عن المتابعة والتكهن والمسائلة حول الإطلالة التي ستطل بها جلالتها، وماذا ستعتمد جلالة الملكة في طلتها التي ستطل بها إلى جانب الملكة الإسبانية ليتيزيا، والتي انتشر مؤخرا عن التشابه بينها وبين جلالة الملكة رانيا العبدالله واعتمادهما لأسلوب راقي وملكي فاخر في إطلالاتهما.

وكعادتها أبهرت جلالة الملكة رانيا العبدالله العالم ومحبي الموضة اليوم بإطلالة راقية باللون الأسود من العلامة الفرنسية العريقة ديور من مجموعة كروز 2042 التي عرضت حديثا في المكسيك.

تفاصيل الفستان الذي اعتمدته الملكة رانيا في إسبانيا

باللون الأسود الراقي أطلت جلالة الملكة رانيا العبدالله بتصميم خاص من العلامة الفرنسية العريقة "كريستيان ديور "بالطول الميدي الذي امتد إلى أسفل الركبتين بقماش الكريب الأسود الناعم والذي تزين بتطريزات باللون الوردي السومو الغامق برسومات فراشات وتفاصيل كانت بالفعل مبهرة وملوكية راقية.

إضافة إلى تميز تصميم الفستان بجيبين اثنين من أسفل الخصر لتفاصيل زادت من فخامة الإطلالة وأناقتها. أما من أعلى الفستان فجاءت القصة العلوية على المقاس الصحيح برسوم هندسية متوازية بنفس التطريز الوردي الراقي.

التنسيق الذي اعتمدته الملكة رانيا

كان التنسيق الذي اعتمدته جلالة الملكة غاية في البساطة وبأسلوب حيوي لائم الأجواء الصيفية وراعت جلالتها الحفاظ على استخدام تدرجات اللون الوردي لتكون الإطلالة متوازنة وراقية.

واعتمدت حقيبة "باغيت" (Baguette) من العلامة الإيطالية العريقة فندي والتي سبق وارتدتها جلالتها في مناسبات سابقة، وفي خيارها للحذاء اعتمدت حذاء من الكانفاس والمخمل بألوان عدة بين الوردي والزهري أو الوردي السومو والخمري اللافت.

ونسقت نظارة من مجموعة نظارات العلامة الفرنسية سان لوران من مجموعة ربيع وصيف 2023 الجديدة، بقصة كلاسيكية وظلال من اللون الوردي السومو الأنثوي.

الطلة الجمالية النهارية

اعتمدت جلالة الملكة في إطلالتها الجمالية النهارية مكياجًا صيفيا رائع اعتمدت فيه خيارات لربما تعتبر جديدة أو نادرا ما تعتمدها جلالة الملكة في المكياج الذي تطبقه، فلخيار أحمر الشفاه اختارت جلالتها الذهاب إلى خيار صيفي ترندي لهذا العام وهو اللون المرجاني القريب إلى لون الأرجواني الوردي واعتمدت بودرة وردية فاتحة وظلال عيون فاتحة وناعمة جدا باللون البني الفاتح الأقرب إلى البيج.