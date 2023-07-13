تفاصيل إطلالة غادة عبد الرازق في أوبيرا باليه غارنييه بباريس

احتفلت النجمة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ53 خلال الأسبوع الماضي، من خلال تلقي رسائل جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بالتزامن مع وجودها في فرنسا من أجل حضور فعاليات أسبوع الموضة بباريس، الذي قررت أن تقوم بحضوره بعد أيام قليلة من طلاقها من مدير التصوير هيثم زنيتا.

واستطاعت بكل سهولة لفت الأنظار لها وخطف الأضواء أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، بإطلالات أنيقة وفاخرة من أشهر دور أزياء عالمية من بينها "بالمان" ودار أزياء "ستيفان رولان" اذي حضرت عرض أزيائه الذي قدمه ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2023-2024 في أوبيرا غارنييه في باريس.

وأطلت الفنانة غادة عبد الرازق بعدة إطلالات جذابة خلال الأيام الماضية، وتحديدا خلال حضورها بعض فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وارتدت غادة في نشاطاتها المختلفة عدة إطلالات أنيقة نقدمها لك لتستوحي منها أسلوب اللباس الراقي والتنسيق الجذاب.

إطلالة غادة عبدالرازق خلال حضورها عرض المصمم ستيفان رولان في باريس

أطلت النجمة المصرية المتألقة أثناء حضورها العرض الخاص لـStephane Rolland فستان باللون الأحمر العميق، جاء بتصميم فضفاض وطويل حتى أسفل، مع فتحة ساق أمامية طويلة وياقة عالية.

بكتف واحد عريض انسدل منه النصف الأول من الفستان وتشابك مع قماش التنورة والصدر بصورة ظلية فاخرة وأنيقة. أما من الناحية الأخرى فكانت اليد مكشوفة بطول كامل، وحرصت غادة عبد الرازق على تنسيق سروال ضيق على شكل جوارب حمراء متناسقة مع الفستان الواسع، كما انتعلت حذاء أحمر بكعب عال من العلامة اللإيطالية "فيرساتشي"، لتظهر بأناقة باريسية فاخرة خلال العرض.

إطلالة كاجوال من العلامة الفرنسية "بالمان"

خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الماضية، اختارت الفنانة غادة الظهور بإطلالة "كاجوال" من العلامة الفرنسية العريقة "بالمان" باللون الأسود "مونوكروماتيك" من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين.

بداية من توب أسود قطني فاخر بكتف واحد يرافقة ثلاثة أزرار ذهبية أنيقة، نسقته مع تنورة جلدية سوداء مطبعة بنقشات "ثري دي" 3D ومفتوحة بطريقة غير منتظمة. ورافق الإطلالة حذاء "بوت" جلدي أسود يصل إلى حد الركبتين وحقيبة جلدية سوداء فاخرة.

إطلالة أنيقة و"شيك" باللون الأسود من بالمان أيضا

أما في هذه الإطلالة فقد اختارت الذهاب إلى خانة الرقي الإيطالي الكلاسيكي بأيادي فرنسية من علامتها المفضلة "بالمان" بتايور أنيق باللون الأسود الفاخر.

أما الإطلالة فجاءت بجاكيت "بليزر" أسود اللون بصفي أزرار مزدوجين باللون الذهبي نسق مع "بروش" ذهبي اللون مزين بشراريب ذهبية اللون أيضا. وجائت التنورة بذات القماش يتوسطها أزرار ذهبية اللون. وحقيبة يد من العلامة الفرنسية "بالمان" أيضا.

إطلالة "ستريت ستايل" لكن بأناقة فارهة

نسقت الفنانة غادة عبد الرازق هذه الإطلالة التي خطفت بها الأنظار بحقيبة من برادا باللون النبيتي من الموسم الأخير، بتصميم صغير، مع بعض الإضافات من الإكسسوارات البسيطة وتوب باللون الأخضر الليموني من "جاكموس" وتنورة سوداء بتصميم أنيق وقصة عامودية أبرزت رشاقتها.

