الملكة رانيا بإطلالة صيفية عصرية في أحدث ظهور - وهذه تفاصيلها

نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله مجموعة من الصور التي جمعتها رفقة العائلة الملكية، مع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الشاب، الأمير هاشم بن عبدالله وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله>

أطل جميع أفراد العائلة الملكية بإطلالات صيفية تتسم بالبساطة والأناقة والعملية، حيث اختار الملك عبدالله الثاني إطلالة صيفية مع "فيست" قطني أنيق.

كما ظهر سمو الأمير هاشم بن عبدالله بإطلالة شبابية بـ"تي شيرت" أسود و"شورت" أسود" وحذاء رياضي من "نايك".

تفاصيل إطلالة الملكة رانيا

جاءت إطلالة جلالة الملكة رانيا العبدالله غاية في الأناقة بلوك مكون من قطعتين باللون الأسود بقماش النايلون والقطن الأنيق والمناسب لفصل الصيف.

اختارت قطعة علوية، عبارة عن جاكيت بصيحة السحاب المزدوج وبصيحة الـ"كب تي شيرت" بأكمام مريحة ومثلثة زادت من أناقة الإطلالة، وجاء أسفل الجاكيت بقصة أنيقة بقماش الـ"تريكو" المطاطي، ونسقت الجاكيت مع تنورة "ميدي" باللون الأسود كذلك الأمر بقماش خفيف وصيفي، واختارت أن تنسق الإطلالة مع صندل مريح باللون الأسود مع شرائط أمامية.

إطلالة الأميرة سلمى

اختارت سمو الأميرة سلمى أن تطل بـ"تي شيرت" من العلامة الفرنسية كلوي بقيمة 13 يورو ونصف من ضمن الـ"تي شيرتس" المصممة لدعم اليونيسيف باللون الأبيض والمزين بتفاصيل مطبوعة باللون الوردي الغامق والأزرق.

وأكملت إطلالتها بارتداء بنطال "دينيم" بالدرجة الـ"إنديغو" الفاتحة لتلائم الإطلالة الصيفية المناسبة للصبايا.