تفاصيل الإطلالة الزمردية التي ختمت بها الأميرة كيت ميدلتون بطولة ويمبلدون

ما تزال بطولة ويمبلدون للتنس الحدث الأبرز الذي نال اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية وتربع على عرش الأخبار الرائجة على جميع المنصات، حيث توج الإسباني كارلوس ألكاراز ببطولة ويمبلدون للتنس 2023 للمرة الأولى في تاريخه على حساب الصربي نوفاك جوكوفيتش حامل اللقب في السنة الماضية.

وحرصت أميرة ويلز كيت ميدلتون على حضور المباراة النهائية بصحبة زوجها الأمير ويليام، وتألقت كيت بإطلالة أنيقة وجذابة لفتت أنظار محبيها كعادتها حيث كانت خزينة كيت ميدلتون لهذا الشهر ممتلئة بأجمل الإطلالت واكثرها أنماقة وتميزا ولم تبخل كيت في أي مناسبة على عشاق الستايل الخاص بها ومحبيها من الإطلالات الأنيقة والملكية وإليكي تفاصيل الإطلالة الأخيرة التي ختمت بها بطولة ويمبلدون.

فستان باللون الزمردي الأمثل لبشرة كيت ميدلتون

كانت إطلالة كيت ميدلتون في هذه المرة خلابة، بفستان أنيق وجذاب اختارته باللون الأخضر الزمردي، من توقيع Roland Mouret، وجاء الفستان الذي تميز ببساطته، بتصميم ميدي وبقصة سفلية (Pencil) حاكت تفاصيل جسدها وأبرزت رشاقتها.

انسدل على جسدها إلى حد أسفل الركبة، مع أكمام متوسطة الطول أعلى المرفق وياقة منخفضة و مستديرة، كما تزين الفستان عند منطقة الخصر بكسرات بسيطة داخلية حددت قصة الفستان وخصر الأميرة كيت بشكل أنيق.

فيما تزين الجزء العلوي من الفستان بكرانيش بسيطة زادت من جمال الإطلالة، وثبتت كيت ميدلتون شارة باللونين الأسود والبنفسجي لتزين بها فستانها الجذاب.

التنسيق الجذاب الذي اعتمدته مع الإطلالة

كان التنسيق الذي اعتمدته الأمير كيت غاية في الأناقة والبساطة حيث اعتمدت حقيبة "سمول توت" من فيكتوريا بيكهام مع نظارات شمسية أيضا من فيكتوريا بيكهام من مجموعة صيف 2023 الجديدة واعتمدت "بامبس" بقماش السويد الفاخر باللون النيود بمقدمة مدببة من المصمم الإيطالي "جيانيفيتو روسي".

أما بالنسبة للطلة الجمالية فلم تكن مختلفة عن مثيلاتها في الفترة الأخيرة حيث اعتمدت ألوان ترابية ووردية فاتحة على ظلال الاعين وأحمر شفاه نيود وأنثوي.