كيت ميدلتون بأناقة كلاسيكية في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بأناقة كلاسيكية

أطلت أميرة "ويلز" كيت ميدلتون خلال حضور المباراة النهائية من بطولة "ويمبلدون" للتنس، التي خسرت فيها التونسية أنس جابر للمرة الثانية على التوالي في المباراة النهائية في مواجهة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا التي تمكنت من الفوز باللقب ضمن أجواء مباراة حماسية وقوية.

وسلمتها الأميرة كيت ميدلتون الكأس الذهبي والتي تألقت بلوك كلاسيكي رقيق باللون الأخضر الليموني "تريند هذا الصيف" من دار الأزياء المفضلة لها "سيبف بورتريت".

وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها كيت هذا اللون خلال حضورها المباريات النهائية الفردية للسيدات وهذه المرة أيضا اختارت قصة مشابهة لتلك التي أطلت لها خلال افتتاح المتحف الوطني للفنون خلال الأسبوعين الأخيرين.

تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون المباراة النهائية

اختارت الأميرة كيت ميدلتون مرة أخرى اللون الأخضر الليموني الدارج لهذا العام ضمن ألوان وصيحات الصيف الحالي لحضور مباراة التنس النهائية، وأطلت بلوك كلاسيكي راقي بدرجة اللون الباهتة والمنعشة في ذات الوقت. ناسبت الأجواء الصيفية بامتياز.

وجاءت إطلالة أميرة ويلز من توقيع البراند البريطاني "سيلف بورتريه" (Self portrait)، بظل خارجي عبارة عن فستان ميدي مصمم على شكل تنورة واسعة بكسرات البليسيه الأنيقة بقماش الشيفون الثقيل، مع جاكيت مزين بالجيوب الجانبية والياقة المثنية مع حزام الخصر الرفيع من قماش الـ"بلوسن" الناعم والصيفي وهو نظير قماش "شانيل" الشتوي الذي يعرف باسم "تويد".

واختارت كيت ميدلتون قطعا أنيقة من المجوهرات التي تناغمت مع اللوك. أقراط صغيرة على شكل وردة من "Cassandra Goad"، وسوار ذهبي راقي بتصميم مفتوح بالأطراف المرصعة من علامة Halcyon Days، وازدادت إطلالة الأميرة أناقة بحقيبة يد ناعمة بلون نيود فاتح من العلامة البريطانية (Emmy London)، كما اختارت الحذاء بلون مطابق من المصمم الإيطالي ( Gianvito Rossi)، وسحبت كيت ميدلتون مقدمة شعرها المموج للخلف، واستعانت بنظارة شمسية داكنة.واختارت لطلتها الجمالية الظهور بماكياج ناعم وأنيق بظلال ترابية وبنية أيضا.