كيت ميديلتون تتألق باللون الأزرق السماوي في حفل سباقات "بولو" الخيري

تواصل الأميرة كيت ميديلتون الظهور في المناسبات الصيفية في هذا العام بنشاطات عديدة وفعاليات كبيرة تقام في العاصمة البريطانية لندن إلى جانب زوجها الأمير ويليام.

وفي كل ظهور تحرص الأميرة ودوقة "ويلز" كيت ميديلتون على أن تطل بإطلالات جذابة وأنيقة وأنثوية ومناسبة لمستوى المناسبات التي تحرص على حضورهم في كل مرة.

وتألقت كي باللون الأزرق السماوي الفاتح والنقشات البيضاء الناعمة وبدت الأميرة غاية في الأنوثة والجمال حيث شاركت في لعبة الـ"بوب" الخيرية التي تقام في بريطانيا في كل عام في ذات التاريخ.

وشاركت زوجها الأمير ويليام في الصور والنشاطات والألعاب التي أقيمت خلال فعاليات السباق الخيري.

نبذة عن رياضة الـ"بولو" ودخولها إلى المملكة المتحدة

عندما أقيمت أول لعبة بولو في المملكة المتحدة، عرفت الرياضة بالجهد البدني الذي يمارسه الشخص من أجل تحقيق الهدف المنشود.

تشمل الرياضة ألعابا متعددة، بما في ذلك الرياضات الفردية أو الجماعية. هناك العديد من الفوائد لممارسة هذه الرياضة. وتزيدا التشجيع وبناء العلاقات وبناء الصداقات وتشجيع الرياضة بروح رياضية بعيدة عن التعصب ومليئة بأشكال المنافسة المختلفة والمثيرة، تعتبر لعبة البولو من أقدم الرياضات، حيث تعتبر لعبة الأمراء والسلاطين التي شوهد نشاطها ودون لأول مرة في دولة إيران.

وأقيمت أول لعبة في بريطانيا العظمى عام 1875 وصنفت من أشهر رياضات القدم عندما دخلت بريطانيا وسميت سابقا لعبة لوبو وصدر لها قوانين من قبل الإتحاد الخاص بالنشاطات الرياضية وأصبحت هذه اللعبة في بريطانيا لعبة شائعة للغاية وأصبح الإنجليز من أفضل اللاعبين فيها.

تفاصيل إطلالة كيت ميديلتون بالأزرق السماوي

بإطلالة أنثوية وناعمة، أطلت اليوم دوقة وأميرة "ويلز" كيت ميديلتون بفستان أنيق وناعم من العلامة البريطانية "بلويا" باللون الأزرق السماوي بتطريزات ونقشات أزهار الذرة بقماش الموسيلين الناعم والأنثوي وناسب الفستان الذي جاء بقصة A وخصر "ريجينسي" قوام الأميرة كيت، إضافة إلى طول الأكمام المتوسطة والمنفوخة حيث زادت من ألق الفستان وجماله.

التنسيق الأنيق الذي اعتمدته الأميرة كيت

زاد التنسيق البسيط والأنيق جمال الإطلالة حيث اختارت الأميرة كيت بداية نضارات شمسية من العلامة "فينالي أند كو " بالنقشة الرخامية الأنيقة بالألوان البني والعسلي وعدسات باللون الأسود.

أما الحقيبة فقد وقع الإختيار أيضا على علامة بريطانية أصيل "مولبيري" بـ120 يورو باللون الأزرق القريب إلى الأخضر المزرق مع سلسلة ذهبية أنيقة.

أما المجوهرات فقد اختارت من المصممة "ستيفاني ويسمنت" باللون الذهبي الأنيق. أما للحذاء فقد كان الخيار أنيقا ومريحا كالعادة من العلامة "كاميلا إيلفيك" بقصة "سلينج باك" التي لا تزال الأميرة كيت تعتدمها منذ فترة طويلة.

وكانت الإطلالة الجمالية طبيعية جدا وحيوية بظلال عيون باللون البني الناعم والأنثوي وأحمر شفاه "مات" أو مطفي باللون ال"نيود" الذي أكمل الإطلالة الصيفية الطبيعية.