هل هناك تفسير لأحلام وكوابيس الأطفال؟

نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول تفسير أحلام وكوابيس الأطفال

وفقا لتقرير الجمعية الأمريكية للطب النفسي لعام 2000، 50% من الأطفال بين سن 3 و 6 سنوات من العمر، و 20% بين 6 و 12 عاما يتعرضون لأحلام مزعجة أو كوابيس متكررة. وأفادت دراسة حديثة أجريت عام 2014 أن استمرار الكوابيس من سن 2.5 إلى 9 سنوات من العمر (ارتبط بأثر رجعي بتجارب ذهانية عند سن 12 سنة). هذه الصلة بقيت موجودة، بغض النظر عن المشاكل العائلية أو المشاكل العاطفية أو السلوكية أو العصبية المحتملة. بينما تميل بعض الكوابيس والأحلام السيئة إلى الاستمرار لدى بعض الأطفال. وأشارت بعض الدراسات والاستبيانات الى ان الاحلام السيئة تظهر عادة بين سن 5 إلى 10 سنوات، وترتبط باضطرابات النوم الأخرى، والقلق والمشاكل العاطفية، والسلوكية في وقت لاحق في الحياة.

تفسير أكثر أحلام وكوابيس الأطفال شيوعا:

1. كوابيس الحشرات والعناكب في الغرفة

تشير هذه الكوابيس الى محاولة مقاومة بعض العادات الجديدة المفروضة على الطفل مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة كل صباح إلى مهمة تعلم جداول الضرب في المدرسة، أو ربما مقاومة سرد الأكاذيب البيضاء الصغيرة .

الحل: قومي بتغير شراشف السرير مع طفلك مع اختيار الوان فاتحة حتى يشعر بأن سريره نظيف وخال من الحشرات.

2. كوابيس الوحوش / الأشباح التي لا وجود لها

للأسف يمكن أن تظهر الوحوش في أحلام الأطفال بأي عمر، وهذه المخلوقات الخيالية تعكس الأنا التي تبدو خارجة عن سيطرتنا، وبالنسبة للطفل، يمكن أن يكون هذا التظاهر رد فعل على الشعور بأنه دفع إلى أداء دور جديد، مثل اليوم الأول من المدرسة، وعادة ما ترتبط الأشباح بشيء حدث في الماضي يعود بشكل غير ملائم، حيث أن السياق الذي يمكن أن يحقق هذا الحلم قد يتضمن ذكرى انفصال والديه، وقد تكون ذكريات يوم غير لطيف أو مؤلم مر به الطفل ويظهر انزعاجه على شكل كوابيس.

الحل: حاول التحدث مع الطفل عن الأمور التي تقلقه وحاول الإجابة على كل اسئلته.

3. كوابيس الضياع والابتعاد عن الوالدين

هذه الأحلام شائعة جدا، وهي جزء من تطور الطفل الذي يحاول الابتعاد قليلا عن سيطرة اهله والبحث عن الذات والإجابات والتوجيه، بينما هو لا يزال يشعر بالحاجة إلى الأمان.

الحل: ضم الطفل اليك وعزز شعوره بالأمان في المنزل وفي محيطك، قد يكون الطفل حائرا بين الواقع والخيال ويبحث عن إجابات عن شخصيته التي تتطور بسرعة.

4. كوابيس الحيوانات المفترسة

ترمز معظم الحيوانات في حلم إلى عادات الحالم، يقول قاموس الاحلام، "الأسد الذي يخيفك في الحلم قد يشير إلى مقاومتك لشجاعتك الخاصة ."

الحل: اطلب من الطفل تمثيل الحلم، واثناء ذلك، اطلب منه ان يهاجم ذلك الحيوان مع ارشاداه الى تقنيات للهجوم والفوز.

5. كوابيس الألعاب الناطقة

غالبا ما تحفز الأفلام ووسائل الاعلام هذا النوع من الأحلام، بعبارة أخرى، لقد رأى الطفل هذا السيناريو في رسم كاريكاتوري أو فيلم، وعلقت الفكرة في عقله.

الحل: حاول اختيار الأفلام بحذر حسب عمر الطفل.

6. كابوس التعرض للمطاردة

يعتبر هذا من الاحلام الشائعة جدا في مرحلة الطفولة وقد يكون له سبب، ابحث في المدرسة أو الملعب عن شيء أو شخص يحاول الطفل تجنبه او الهروب منه، قد يكون متنمر أو شخص يضايق الطفل.

الحل: راقب، اطرح الأسئلة، واستماع للطفل.

7. كابوس السقوط

السقوط من مكان عال هو حلم شائع بين الكبار والصغار، ويرمز السقوط الى عدم وجود سيطرة أو سهولة في التعبير عن الذات، على سبيل المثال الافتقار إلى الكلمات الصحيحة أو عدم معرفة كيفية التصرف.

الحل: شجع طفلك على التعبير عن نفسه بحرية أكبر.