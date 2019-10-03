تفسير الألوان في الأحلام.. كل لون ودلالته

الألوان هي روح الحياة، فلا معنى للصور والأشياء إن كانت بلا ألوان. وفي الأحلام للألوان دلالات كثيرة، منها السلبي ومنها الإيجابي في تفسير الأحلام، كما ذكرها المفسران «ابن سيرين والنابلسي»، تعرفي على أهمها:

اللون الأحمر

دائماً يدل اللون الأحمر على المشاعر العاطفية، مثل الغضب، العنف، الطاقة،الاندفاع أو الإحساس بالخطر. وقد يتعلق اللون الأحمر بالدم، يمكن أن يشير إلى الحياة عند البعض والموت عند البعض الآخر، لذلك من اللازم أن تحددي إذا كان الحلم إيجابياً أم سلبياً بالنسبة لك. أما إذا ظهر اللون الأحمر على هيئة ورود حمراء، فإن ذلك يدل على العاطفة المتأججة والشغف بين الحبيبين، بينما من يحصل على هدية من شخص ليس على وئام معه، فإن علاقتهما في طريقها للتحسن.

اللون الأزرق

يدل اللون الأزرق على التصالح مع الذات والثقة بالنفس، وكذلك مرور الشخص بفترة من الإيجابية والهدوء والاستقرار على جميع الأصعدة، أما عن رؤية الملابس الزرقاء، فإن لها علاقة بالحالة الاجتماعية للشخص. إذا كانت من رأت المنام هي فتاة، فإنها ستتزوج، وإذا كانت متزوجة وتخلع الملابس الزرقاء، فيحتمل أن تواجهها مشكلات زوجية، أما بالنسبة للأشخاص الذين يرون أنهم فقدوا أحد الأغراض باللون الأزرق، فهؤلاء يعانون فترة من التخبط وعدم الاستقرار في الحياة، لذلك وجب عليهم الانتباه.



اللون الأسود

يدل هذا اللون في الحلم على الوحدة ويشير إلى مرحلة انتقالية في الحياة. طغيانه على المنام يؤدي إلى صراع أو خصام مع الأقارب أو الأصدقاء، وأكثر من يراه في الحلم هو الشخص المرتبك والكثير الانشغال، ومن يشاهد نفسه في المنام بالزي الأسودن فإنه سيشهد خصاماً بين أناس مقربين أو سيسمع خبراً سيئاً، أما الذي يرى غيره بالأسودن فإن الخبر السيء سيرتد عليه، والأشياء السوداء من حولنا دليل على الحيرة وعدم الاستقرار، والذي يرى نفسه يمحو هذا اللون عن أغراض تحيطه، فإن غيوماً سوداء ستنجلي عنه، أما الأيدي السوداء في الحلمن فإنها دليل عجز وعدم قدرة على تحقيق المراد.

اللون الأخضر

رمز الطبيعة والحياة، وفي الحلم يرمز إلى النمو والاستقرار والحذر أيضاً. اللون الأخضر في المنام ينذر الحالم بما قد يتعرض له في حياته، وذلك حسب طبيعة الحلم. من يجد نفسه في مرج أخضر ولا يعاني أمراً سيئاً، فإن هذا حلم حيادي لا يشير إلى السوء، أما من يتناول طعاماً أخضر اللون وخصوصاً الخضراوات، فيكون ساعياً إلى التجدد والراحة والسعادة، والذي يفقد غرضاً أخضر ويبحث عنه طويلاً ولا يجده، فإنه يفتقد إلى الاستقرار والراحة والهدوء. وتعتبر رؤية أغراض باللون الأخضر من دون أن يكون هذا لونها الأساسي إشارة إلى الرغبة في الاستقرار.



اللون الوردي

الوردي هو مزيج من اللونين الأحمر والأبيض. إنه نسخة هادئة من اللون الأحمر. يمثل اللون الوردي الحب، الشغف، السعادة، اللطف، الرومانسية، الحنان، النعومة والمودة، ويرتبط مع الأنوثة، ويمكن أيضاً أن يكون مرتبطاً بوجود حب الشباب أو قوة الحب والصداقة في الشفاء.

اللون الأصفر

يمكن أن يكون له معنى سلبي أو إيجابي، وهذا يتوقف على الحلم، كما يمكن أن يرمز اللون الأصفر إلى الوعي، السعادة، الطاقة، الفكر، الوئام والمزاج بشكل عام. يمكن أن يعتبر اللون الأصفر أنه لون محفز عقلياً، ولهذا تستخدم العديد من المكاتب والفصول الدراسية هذا اللون للطلاء.



اللون الأبيض

اللون الأبيض هو لون الصفاء والنقاء والطهارة، ولا يحمل وجود اللون الأبيض في الحلم أي معنى سلبي على الإطلاق، فعندما يطغى اللون الأبيض على الحلم، فإنه يدل على الهدوء والصفاء والسلام الداخلي.

اللون البنفسجي

يدل اللون البنفسجي في الحلم على انتهاء دورة ما في حياة الإنسان، قد يكون انقضاء الأجل أو انتهاء مرحلة معينة في حياة الشخص صاحب الرؤيا، وبالنسبة لمن يرى أن ملابسه لونها بنفسجي، فإن هذا يدل على وجود الأصدقاء الأوفياء الذين يساعدونه على تحقيق أهدافه.

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