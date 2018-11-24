ما تفسير الحلم بقلادة في المنام؟

لرؤية أو ارتداء قلادة في حلمك يمثل رغبات غير راضية. كما يسلط الضوء على عقلك ورغبتك في الحصول على مزيد من النفوذ والسلطة على الآخرين. إذا كان القلادة مكسورة أو ضائعة ، فهذا يشير إلى أن تفكيرك العقلاني يتماشى مع تفكيرك العاطفي. تحتاج إلى العمل على حدسك غريزة حول بعض الوضع أو العلاقة.

الحلم بأن قلادة ما مسكونة يعني أنك تشعر بالارتباك حول العلاقة. ضع في اعتبارك من أعطاك القلادة أو إذا كان القلادة في السابق تخص شخصًا آخر.