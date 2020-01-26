ما هو تفسير الحمل في الحلم؟

يقول أغلب مفسري الأحلام بأن الحمل في المنام يدل على خير للمرأة فهو مال وثناء، ولكن يختلف تفسير حلم الحمل حسب الرائي فعلى سبيل المثال يختلف إذا كانت المرأة عزباء أم متزوجة إليكم بعض التفسيرات لحلم الحمل.

تفسير حلم الحمل للمرأة المتزوجة

يختلف تفسير حلم الحمل حسب حالة المرأة إذا كان لديها أطفال قبل ذلك أم لا. فإذا كانت لم تنجب بعد فهذا الحلم هو من شدة التفكير في الأمر. وقد بكون بشرى بقرب الحمل وعليها بالدعاء الدائم والمواظبة على دينها والتقرب من الله ليجزيها خير ما تريد.

أما البعض الآخر فقد فسر حلم الحمل لمن لا تنجب بأنه قحط للسنة ونكد قد يصيب والدعاء يرفع الكروب.

وفي حال كانت المرأة التي شاهدت نفسها حاملاً في المنام لديها أطفال من قبل فقد يكون ذلك زيادة في الرزق وسعة في العيش وأحداث جديدة في حياتها. وإذا تكرر الحلم فقد يكون اقتراب موعد لحمل جديد.

تفسير حلم الحمل والولادة

تشير الولادة في المنام الى التخلص من مشكلة ، ومن رأت ان بطنها منتفخ فهذا دليل على قرب حدوث التغيير في حياتها.

ومن رأى ان زوجته أنجبت ولداً في المنام فسينال الرزق الوفير، ومن رأت انها ولدت ولداً فسوف تلد بنتاً ومن ولدت بنتاً فستلد ولداً ، والولد في المنام هم والبنت فرج ، والولادة هي الراحة بعد التعب .

تفسير حلم الحمل للعزباء

هناك الكثير من التفسيرات من مفسري الأحلام لحلم الحمل للعزباء فقد قال ابن سيرين في تفسير رؤية الحمل للعزباء أنها دلالة على الخير والتمسك بالدين.

ويفسر ابن شاهين بان رؤية البنت البكر للحمل في بطنها خير وبشرى قادمة لها في الدنيا ، وقيل رؤيا الحمل سواء كان للرجل أو للمرأة على السواء دليلا على النعمة وعلى مال الدنيا بقدر اتساع جوف الحمل أو رحم المرأة.

أما النابلسي فقد رأى في تفسير حلم الحمل للعزباء غير المتزوجة بأنه ربما يدل على نكد يصل إلى أهلها بسببها، وربما دل على حادث سوء يحدث في محلها إذا كانت تعمل بالتجارة من سارق أو حريق، أو سرقة تصيب مالها أو أي من أغراضها الثمينة أو العزيزة لها، أو يعقد عليها بالزواج من لم يكن يستحقها إذا كانت ذات خلق ودين، وقد يكون تفسير حلم الحمل للبنت البكر هو نزول بكارتها قبل زواجها بأي سبب وقد يكون بمصيبة فلتتقي الله ربها في دينها ودنياها لكي لا يصيبها مكروه.

تفسير حلم الحمل للرجال

إنه بالفعل حلمٌ وغريب ولكن إذا حلم رجل بأنه حامل فإن فيه هم ثقيل خفي عن الناس، يخاف ازدياده وظهوره، والحبل زيادة في الدنيا لصاحب الرؤيا ذكراً كان أو أنثى.

ومن رأى نفسه حاملاً فذلك زيادة في ماله و عزه، وهو صالح للنساء والرجال على كل حال.

تفسير رؤية الرجل لامرأة حامل في المنام

إذا رأى رجل في منامه امرأة حامل دل ذلك على هم ونكد، أو على العشق والهيام. وربما دل حمل الرجل على أنه يهلك نفسه. وربما موت أو دفن لغريب. وربما كان كذاباً يتظاهر.

أما في تفسير من رأى أن امرأته حامل فإنه يرجو خيراً من الدنيا.

من كانت راغبة في الحمل ورأت انها حامل في المنام فسيصلها قريبا بشرى سارة لها ، وسيتحقق لها حلم الامومة.