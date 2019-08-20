هل سبق وشاهدت نفسك تحج إلى بيت الله الحرام في المنام؟ وتساءلت عن تفسير حلم الحج.

إليك إذاً بعض أهم وأبرز التفسيرات لحلم الحج والعمرة من أهم مفسري الأحلام.

تفسير حلم الحج:

يمثل أداء فريضة الحج في الحلم جزء معين من الشخصية، وهو أحد جوانب النمو الروحي والديني. وهي أجر عظيم، وفرج للهم. فإذا شاهدت حلم الحج أثناد موسم الحج فهذا يعني أرباح من تجارة، وشفاء للمرضى، وهدايا غير متوقعة.

أو قد يعني الزواج أو تلبية حاجة، أو الحصول على المعرفة، أو التوبة .

كما يشير الحج في الحلم، إلى أن لديك هدف في حياتك يتطلب منك إصرارً ونية حقيقية لتحقيقه .

أما رؤية الحجاج في الحلم، فترمز إلى أنك سوف تذهب إلى رحلة طويلة تبتعد فيها عن منزلك وعن أعز الأشياء لديك.

وعن تفسير رؤية السفر إلى الحج سيراً على الأقدام فهي إشارة إلى أنك نذرت نذراً عليك الوفاء به .

وتفسير رؤية السفر للحج على الجمل، يعني أنك سوف تقدم مساعدة لإمرأة ما.

وإذا رأيت نفسك وقد سافرت إلى الحج بالسيارة في الحلم، فأنك ستتلقى العون من الله سبحانه وتعالى.

تفسير حلم الحج لابن سيرين:

يقول ابن سيرين في تفسيره لحلم الحج أن من رأى نفسه قد حجّ وطاف بالبيت وأدى بعض المناسك دلّ ذلك على صلاح دينه، واستقامته على منهاجه، وسيرزق أمناً وثواباً، ويقضي دينه ويؤدي أمانات للمسلمين.

كما قال أن من رأى أنه ذاهب للحجّ في وقت الحجّ وكان معزولاً رجع إلى الولاية، وإذا كان مسافراً وصل، وإن كان تاجراً ربح في تجارته، وإن كان مريضاً شفاه الله من المرض، وإن كان مديناً قضى الله عنه ديّنه، وإن لم يحجّ من قبل فسوف يحجّ، وإن كان من الضالّين هداه الله، ومن رأى أنه اعتمر أو حجّ فسوف يعيش طويلاً، وتـًقبل أعماله.

ومن رأى أن الناس يودعونه للحج بمفرده فسوف يموت.

ومن رأى كأن الحج واجب عليه ولا يحج دل على خيانته في أمانته وعلى أنه غير شاكر لنعم الله تعالى.

ومن رأى أنه في يوم عرفة وصل رحمه، وصالح من نازعه وإن كان له غائب رجع إليه.

وذكر أن من رأى أنه يصلي في الكعبة فإنه يتمكن من بعض الأشراف والرؤساء وينال أمناً وخيراً.

ومن رأى أنه أخذ شيئاً من الكعبة في المنام فإنه يصيب من الخليفة شيئاً والكعبة في الرؤيا خليفة أو أمير أو وزير وسقوط حائط منها يدل على موت الخليفة.

ورؤية الكعبة في المنام -بحسب قول ابن سيرين- بشارة خير أو نذارة من شر.

تفسير حلم الحج للنابلسي :

أما النابلسي فيقول في تفسير رؤية الحج في المنام:

إذا رأيت أنك أديت مناسك الحج بالكامل وقمت بالطواف حول البيت الحرام، دل ذلك علي صلاح دينك وإستقامتك.

إذا ذهبت للحج في المنام في موسم الحج، وكنت مسافر في الواقع وصلت، وإن كنت تاجر ربحت، وإن كنت مريض شفيت وإن كنت مدين قضي عنك دينك .

من رأي أنه خرج للحج وحده والناس يودعونه ويرجعون بدونه، دل ذلك علي موته .

يدل الحج في المنام بحسب النابلسي أيضاً على فعل الخيرات، بر الوالدين، و الزاوج للأعزب والعزباء، والحصول على المراد والعلم لطالبه، والغنى للفقير والشفاء للمريض والطلاق للمتزوج.

قد يعجبكِ أيضاً:

دلائل وإشارات هامة في الأحلام قد تنقذ حياتك

ما علاقة الكوابيس بالحمى؟

كيف تستطيع التمييز بين الحلم والرؤيا؟