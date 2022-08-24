تراودنا في بعض الاحيان أحلام مزعجة تتعلق بالحيوانات او الحشرات وقد تسبب لنا الإنزعاج، ولعل أبرز الأحلام التي توصف بأنها مزعجة وتسبب الضيق هو الحلم بالحية "أي أنها تعني الأفعى".

تفسير حلم الحية في المنام

تفسير حلم خروج الحية من ذكر الرجل هذه الرؤيا محمودة تدل له على الإنجاب، لا سيما إذا كان عقيماً لا ينجب في الحقيقة، وتشير هذه الرؤيا أنه سوف ينجب في الأيام المقبلة.

أما تفسير حلم الحية للمرأة الحامل المولود ذكر في المنام، الرؤيا المتعلقة بنوع الجنين.

تفسير حلم الرجل المتزوج يقتل الحية في الفراش من أسوا الرؤى التي يمكن أن يراهم أي رجل متزوج في حياته، هذه الرؤية تدل على موت زوجته أو طلاق زوجته.

تفسير رؤية الحية ملفوفة حول الرقبة للرجل فهي رؤية محمودة وتدل على الزواج.

تفسير رؤية الحية الصفراء للعزباء تشير إلى زواجها من رجل صاحب غيرة شديدة.

تفسير رؤية التحدث مع الحية أو الأفعى في المنام فهي رؤيا غير محمودة وتدل على شر قادم والعياذ بالله.

أما تفسير رؤية مجموعة حياية أو أفاعي فهي تدل على كثرة الأعداء من حولك سواء في الأسرة أو العائلة أو العمل أو في التجارة، كل شخص حسب حالته، هذه الرؤية تدل على كثرة الأعداء.

أما تفسير حلم رؤية مجموعة من الحياية أو الأفاعي وهي تقف حولك تشير إلى كثرة الأعداء حولك في الحقيقة.

تفسير رؤية الشخص يتحول إلى حية أو تعبان أو أفعى، تشير إلى تحول من الإسلام إلى المسيح كما ذكرها ابن سيرين ولم يختلف أحد على تفسيره، فهي رؤية غير محمودة.

أما تفسير رؤية أكل الحية في المنام تشير إلى أكل مال من عدوك، من شخص عدو لك أو شخص حاقد، شخص حاسد، أنت سوف تأكل من ماله وتنتفع به.

تفسير رؤية لدغ الحية في المنام تكون حسب الحالة قوية أو خفيفة، إذا كانت اللدغة قوية والألم شديد وشعر أنه سوف يموت في المنام تدل على أن هناك عدو سوف ينال منه بقدر هذه اللدغة، أما إذا كانت اللدغة خفيفة فهي تدل على أنه هذا العدو سوف ينال منه بطريقة خفيفة.

تكرار حلم الحية أو الأفعى في المنام بشكل يومي ولمدة طويلة، هذه الرؤية ليس لها علاقة بالأعداء أو الحساد أو الحاقدين، إنما هذه الرؤية تدل على أنه دبر لك سحر والله أعلم، وينبغي فوراً اللجوء إلى معالج حتى يقرأ عليك الرؤية الشرعية ويبدأ يعالجك.

تفسير رؤية ملاحقة الحية أو الأفاعي في الحلم أو يطاردني وهذا يدل أن هناك عدو يراقبك ويترصد لك وسوف يؤذيك ويجب أن تنتبه في الحياة الحقيقية.

تفسير رؤية الحية السوداء في المنام

تفسير رؤية الحية السوداء في المنام يدل على رجل حاقد، وعداوات محيطة بصاحب الرؤيا، ووجود الحية السوداء في الفراش هو مريض.

تفسير رؤية حلم الحية الخضراء في المنام

تفسير رؤية حلم الحية الخضراء في المنام، تشير إلى أن هناك شخص ما يريد الاقتراب من صاحب الرؤيا وهي ترمز إلى رجل، وهي أشد فتكاً من أي أفعى أخرى فهي دليل على النية الماكرة. وإذا رأت المرأة حية باللون الخضراء فهذا يشير على رجل يسعى للنيل منها.

تفسير حلم الحية الصفراء في المنام

تفسير حلم الحية الصفراء في المنام تدل على أوقات عاصفة، والحظ السيء وخيبة الأمل، اللون الأصفر هو لون المرض والموت وهذا إشارة لأن يهتم صاحب الرؤيا أكثر بصحته والتوقف عن إجهاد نفسه.

تفسير حلم الحية باللون الأبيض في المنام

تفسير حلم الحية باللون الأبيض في المنام تشير إلى امرأة خبيثة نكدة، يجب أخذ الحذر منها، إن رؤية أفعى بيضاء تخرج من الجيب تشير إلى مال ينفق بسخاء في غير مكانه، ويقول مفسرون آخرون أنها شفاء مريض، وعودة مغترب، وفرج لسجين، ورمز للنجاح، وعلامة حظ سعيد.

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