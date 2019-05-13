تفسير حلم الخطوبة للعزباء

تتراود الأحلام على الدماغ فنجد بعضها جميل يشعرنا بالاسترخاء والسعادة ومنها كوابيس نتمنى أن نستفيق منها بسرعة، إلا أن بعض الأحلام تجد طريقها لأرض الواقع وتتحقق، لذلك فهي تستحق التفسير.

وهناك تفسيرات كثيرة لحلم خطوبة العزباء ومنها:

- عند رؤية البنت العزباء بأنها سيقوم بخطبتها أحد أو شخص أو جاء البيت لطلبها وخطبتها فهنالك العديد من الحالات، فإن كان هذا الشخص من المحارم فإنها ستنال الخير ويكون سندا ويخرجها من مآزقها في كرباتها، وإن كان من الأقارب من غير المحارم مثل ابن العم وابن الخال وغيرهم فإن هنالك أمورا ستستجد في ربط العلاقات والسرور بين أهلها وأهل من كان في المنام أو تكون لها ولأهلها منفعة منه.

- أما إن رأت من يقدم لخطبتها شخص تعرفه ليس من الأقارب وتوده أو تحبه فإنها لن تناله وسيكون القدر حاجزا بينهما، وقد يكون هذا الحلم من صور الشيطان، أما من رأت أن غريبا أو مجهولا لا يعرفها قدم لخطبتها فإنه ستكون في فرح وسعادة كبيرة في أيامها القادمة، وقد يكون الخطوبة فعلا في هذه الحالة إن لم يكن صخب وغناء في الأمر في الحلم.

- وفي حال من رأت أنها مخطوبة أو تمت خطبتها من شخص من الأقارب المحارم فإنها ستكون في كرب أو يكون مسئولا عنها في مستقبلها، وإن رأت أنها تمت خطبتها من قريب من غير المحارم فإن هنالك عقبات من العائلة ستعكر بعض سعادتها في بعض الأحيان وقيل بأنه مال وخير من العائلة سيعود إليها، وفي حال كان من تمت خطبتها به غريب ومجهول فإنه ستكون في فرح وسعادة لأمر تنتظره منذ زمن بعيد أو أمنية تتحقق بشفاء شخص أو زواج أو خطوبة.

- وعند رؤية البنت البكر العزباء أنها قد خطبت من شخص تحبه ولم يكن من الأقارب فإنها ستصاب بكآبة أو حزن عميق من شخص غريب، وكذلك قد يكون ذلك الشخص الذي تراه سيفارقها ليذهب بقدره المكتوب لغيرها، وقال بعض المفسرين بأنه شخص يأخذ عقلها تسلية لبعض الوقت لا لمستقبله، وكذلك من رأت أنها تفسخ الخطوبة مع شخص تحبه فإنها تنال الخير وقد يكون من نصيبها أو تسعد مع أهلها أو يقدم لها العون خصوصا إن كان خطيبها في الواقع أو قدم لخطبتها في الحقيقة، والله أجل وأعلم بكل أمر.

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