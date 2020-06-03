هل سبقَ ورأيت قطة باللون الأبيض في منامكِ واستيقظت وبدأت تبحثين عن تفسير حلم القطط البيضاء؟ إذاً لا بد وأنك اكتشفتِ أن لرؤية القطط البيضاء في المنام معانٍ ودلالات كثيرة تختلف حسب حجم ولون وشكل القط الذي رأيته، كما تختلف حسب حالة الرائي ووضعه.

وفي هذا المقال نقدم لكم تفسير حلم القطط البيضاء:

- إذا رأيت في منامك قطة بيضاء تحاول استثارة اهتمامك بها فهذه القطة تعكس نفسك التي تتوق إلى العاطفة والحب والحنان والإهتمام.

- رؤية قطة بيضاء جميلة تعكس نظرتك إلى نفسك، فأنت تعلمين أنك جميلة وجذابة ما يجعلك مغرورة بنفسك وتنظرين إلى من هم حولك بطريقة متعالية.

- إذا حلمت بقطة بيضاء شديدة الجمال فهذا يرمز إلى أنك ترغبين بشدة الزواج من شخص إلا أنه غير آبه بك ويقوم بخداعك.

- القطة البيضاء العنيفة في الحلم تعكس حزنك وعدم تقبلك لفكرة عجزك عن تحقيق طموحاتك وأحلامك.

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