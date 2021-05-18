تفسير حلم ضرب القطط في المنام ضرب القطط في المنام دلالة على عدم خداع الرائي لنفسه مرة اخرى بامر ما في حياته. تدل رؤية ضرب القط في المنام على دخول لص إلى بيته ولكن هذا اللص سيقبض عليه ولن يتمكن من إيذاء صاحب الرؤية. عندما يرى الشخص في منامه بانه يضرب قطة إشارة إلى وجود أمور يرديها ولكنها تكون متعسرة بعض الشئ وعليه الصبر.

تفسير حلم ضرب القطط في المنام

تفسير حلم ضرب القطط في المنام أنها تقوم بضرب القطط وتقتلها، إلى تخلصها من بعض الهموم والأحزان بحياتها الزوجية.

تدل رؤية ضرب القطة بمنام الرجل على أن يوجد في حياته بعض الأمور التي يود القيام بها، ولكنه سيواجه بعض المشاكل والعراقيل، وعليه بالصبر.

تدل رؤية ضرب القطط والهروب منها على البعد عن أصدقاء السوء.

تشير رؤية قتل القطط على أن الرائي ظلم شخص ما.

تشير رؤية ضرب القطط الصغيرة على التخلص من المشاكل.

تدل رؤية ضرب وقتل القطط بمنام الشاب الأعزب على خلاصه من همومه ومشاكله.

تُفسر رؤية العزباء أنها تضرب قطة على خلاصها من شخص مخادع، كان يحاول الاقتراب منها وإيذائها والضرر بها.

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للعزباء

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للعزباء تشير إلى مواجهتها بعض المشاكل، ومرورها بحالة من عدم الاستقرار العاطفي.

تشير رؤية ضرب القطط في المنام للعزباء أن القطط تحاول الهجوم عليها، إلى أنها محاطة برفقاء سوء.

تدل حلم ضرب القطط في المنام للعزباء على وجود شخص كاذب مخادع في حياتها.

تشير رؤية ضرب العزباء هو أن قط يحاول الهجوم عليها على تخلصها من شخص مخادع.

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للمطلقة

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للمطلقة تدل على وجود أشخاص منافقين حولها.

تدل رؤية ضرب القطط في المنام للمطلقة أنها تسمع صوت القطط على عدم إحساسها بالأمان.

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للمتزوجة

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للمتزوجة يدل على انتهاء من مشاكل عائلية أو انتهاء مشاكل مع الزوج.

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للمتزوجة يدل على تجاوز بعض العراقيل.

تشير رؤية المتزوجة لقطة على فراشها على خيانة زوجها.

تدل رؤية المتزوجة أن قطة تقتل قطة أخرى في منامها على تجاوزه للعديد من المشاكل التي عانت منها طويلًا.

تدل رؤية إنقاذ قطة بمنام المرأة المتزوجة، على حدوث عدد من التغيرات الإيجابية في حياتها.

يشير رؤية المتزوجة في الحلم أنه يوجد قط ينكح قطة في المنام،على وجود العديد من الأشخاص الذين يكيدوا لها ويدبرون لها المكائد.

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للحامل

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للحامل تدل على تجاوزها لمتاعب الحمل، وأنها ستلد بسلام ويشير حلم ضرب القطط في المنام للحامل إلى سلامتها وسلامة جنينها.

تشير حلم ضرب القطط في المنام للحامل إلى أنها سوف تنجب مولود أنثى.

تدل رؤية المرأة لقطة صغيرة في المنام وكانت هذه المرأة تعاني من تأخر الإنجاب فهذا بشرى سارة لها بحمل عما قريب.

تفسير حلم ضرب القطط في المنام للرجل