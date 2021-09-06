تفسير رؤية أوراق الخريف في الحلم

أوراق الخريف في المنام تشير إلى دورة الحياة أو قرب وصول شيء إلى نهايته أو بداية شيء، ويرمز الخريف أيضاً إلى الوفرة والضيافة، لقد حان الوقت لجمع الفوائد والمكافآت التي عملتم عليها بجد.

تفسير حلم الورقة الخضراء

تفسير حلم الورقة الخضراء قد تشير إلى عدة دلالات وهي السعادة والخير الوفير.

أما تفسير حلم الورقة الخضراء ومكتوب عليها كلام بالحبر وغير واضح فهذا يشير إلى تشتت الأفكار.

تفسير حلم فصل الخريف للعزباء

تفسير حلم فصل الخريف للعزباء يدل على حصول الفتاة العزباء على ممتلكات مثل إرث أو هدية ثمينة أو حصولها على مبلغ مالي من مكان عمل أو أحد الأشخاص الاقرباء من الدرجة الأولى مثل أم أو أب أو أخ أو أخت.

تفسير حلم الشجر اليابس

تفسير حلم الشجر اليابس تدل على حدوث مناسبات سعيدة في حياة الرائي ودالة على الأفراح.

أما تفسير حلم رؤية غصن الشجرة دليل على أن الرائي مقبل على الزواج أو سيرزقه الله بمولود ورزق من الله.

تفسير حلم رؤية غصن شجرة مثمر في المنام هي دليل على ولادة طفل في أسرة الرائي سيكون سبب السعادة والبهجة والسرور.

خصائص فصل الخريف

من خصائص فصل الخريف أنه يتحول فيه لون ورق الشجر إلى اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي أو البني، وتتساقط أوراق جميع النباتات غير دائمة الخضرة.

يتساوى خلاله طول الليل مع طول النهار، ثم يبدأ طول النهار بالتناقص تدريجياً، ويزداد طول الليل تدريجياً.

يميل الجو إلى الاعتدال معظم الوقت، تتخلّله بعض موجات الحر، وبعض النسمات الباردة، خصوصاً في ساعات الليل، وفي ساعات الصباح الباكر، أي إنّه يمتلك طقساً متقلّباً نوعاً ما، يجمع أجواء الفصول الثلاثة الأخرى في فصل واحد.

تكثر فيه الأمراض الالتهابية بسبب تقلّبات الطقس، مثل الرشح والإنفلونزا والنزلات الرئوية ومرض الربو التحسّسي وأمراض العيون.

تكون السماء فيه غائمةً جزيئاً معظم الوقت، وقد تظهر فيه السحب السوداء أو الرمادية.

تهاجر فيه الطيور إلى بلادٍ بعيدةٍ هرباً من البرد القادم. تبدأ بعض الحيوانات بالدخول في مرحلة البيات الشتوي، والاختباء في الجحور والأوكار والبيوت الخاصّة بها، مثل الأفاعي والقوارض وغيرها من الحيوانات ذوات الدم البارد.

يتوقّف فيه نمو معظم الأشجار. تُزرع فيه أنواعٌ كثيرةٌ من النباتات، مثل: الميرمية، والشقار، وأشجار النخيل، وشجر الحور، وشجر الدردار.

هناك العديد من أنواع الأزهار يبدأ موسم إزهارها في فصل الخريف تحديداً، ومن أشهر هذه الأزهار نذكر: نبتة تسمّى ورد الغريب، وسمّيت بهذا الاسم لأنها تخالف ورد الربيع وتُزهر في فصل الخريف.

يميل لأن يكون الجو فيه أحياناً مغبرّاً وجافاً، بسبب قدومه بعد فصل الصيف الذي يجفّف التربة والنبات ويقلّل نسبة المياه والرطوبة في الجو.

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