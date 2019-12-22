الأسنان هي من الأعضاء الأكثر أهمية في حياة الإنسان لما تلعبه من دور هام في عمليتي النطق والأكل فضلاً عن دورها الاجتماعي، فالأسنان تساهم بشكل كبير في تشكيل الانطباع الأول لدى الآخرين.

أما بالنسبة لألم الأسنان فهي من أكثر الآلام التي يختبرها الإنسان صعوبة بحيث لا يمكن أن يصبر على ألم الضرس ولا يمكن أن ينساه، لذلك قد تكون رؤية الأسنان في الحلم ناتجة عن ألم في الأسنان يشتد أثناء النوم أو قد يأتي حلم الأسنان بعد زيارة طبيب الأسنان التي نادراً ما تكون محببة، وعندها لا يمكن التعامل مع الحلم إلا باعتباره من هواجس النفس، أمَّا إذا كان غير ذلك فلا بد لكم من قراءة هذه المادة.

ما تفسير رؤية الأسنان العلوية والسفلية في المنام؟

الأسنان العلوية في المنام

تشير الثنية (وهي أحدى الأسنان الأربعة الموجودة في مقدمة الفم، اثنتان من الأعلى واثنتان من الأسفل) الموجودة في الأعلى على اليمين إلى الأب، أما الثنية اليسرى فهي تشير إلى العم، أو للأخ والابن في حال وفاتهما، أم الأنياب فهي دلالة على ولي الأمر، والرباعية تشير إلى ابن العم، وتمثل الضواحك مؤشرات عن الخال، أما الأضراس فهي دلالة للجد والأطفال الصغار.

الأسنان السفلية في المنام

تشير الثنية الموجودة في الجهة اليمنى للأم، بينما تدل في الجهة اليسرى للعمة أو الأخت والابنة في حالة الوفاة، أما الأسنان الرباعية فهي تشير لابنة العم أو العمة، والضواحك مؤشرات لابنة الخال أو الخالة، أما الأنياب فهي دلالة لمن تتولى المسؤولية في المنزل.

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