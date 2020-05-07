تفسير رؤية التدخين في الحلم

هل أنت مدخن؟ هل رأيت نفسك في المنام أنك تدخن وأنت في الواقع لا تدخن؟ ولكن بشكل عام تعتبر رؤية الدخان في الحلم دليل على أمور سيئة قد تحصل، منها: الفضيحة، الهم، الفتنة، الأنكاد والظلم. ولكن يمكن أن تختلف الرؤية من حلم إلى آخر.

تفسيرات رؤية التدخين في الحلم:

1. إذا كان الشخص في الحقيقة لا يدخن ورأى في المنام أنه يشرب سجائر فقد يدل ذلك على أن الشخص يعرف جيداً كيف يحمي نفسه من أذى الأشخاص المحيطين به.

2. إذا رأى النائم شخص أخر يدخن، فتفسير هذا يتوقف على نوع علاقاتك مع هذا الشخص فقد يدل هذا على توتر العلاقة فيما بينكم وتعرضها للكثير من الشوائب التي تعكر صفو العلاقة بينكم.

3. إذا كان الشخص في الحقيقة يدخن، ورأى في الحلم أنه يدخن بكثرة فهذا يدل على التوتر والقلق في حياتك، وهو علامة هامة جداً لك بخطر التدخين عليك.

4. إذا رأى الشخص لون دخان السجائر أسود في الحلم فإن ذلك يدل على حدوث الكثير من المشاكل في حياتك وقد يكون خسائر مالية أو خسائر في العمل، أما إذا كان الدخان متوهج ومشرق فإن ذلك يدل على على تحقيق العديد من المكاسب في حياتك ولكن هذه المكاسب لن تدوم طويلاً.

5. إذا رأى الشخص أنه جالس في وسط مجموعة من الأصدقاء وكلهم يدخنون وهو جالس لا يدخن فإن ذلك يدل على أن هؤلاء الأصدقاء المحيطين بك سيكونون مصدر للقلق وللمشاكل في حياتك فيجب أن تبتعد عنهم.

6. وقد يعني التدخين في الحلم أيضاً إلى إساءة استعمال السلطة والمنصب أو إساءة في علاقاتك مع الآخرين.

7. قد يدل التدخين في الحلم أيضاً على فساد عقيدة الشخص ونقص في الإيمان ويكون رسالة من الله أن هذا الدخان سوف يعرضه للهلاك ويدخل المرض إلى قلبه ويفسده حيث يقول الله عز وجل { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام..}

8. وقد يدل التدخين أيضاً إلى إنك تتكلم كلام فاسد يؤذي الناس ويجرح مشاعرهم حيث أن التدخين هو عبارة عن شيء فاسد مؤذي يخرج من الفم وينطلق في الهواء ويصل إلى الناس فيؤذيهم لذا لابد من التوقف عنه.

9. أما إذا كنت لا تدخن نهائياَ أي نوع من أنواع السجائر والشيشة ورأيت أنك تدخن بشراهة في الحلم فقد يدل على الذرية الفاسدة لأنه دخان يخرج من جسدك كما يخرج الطفل من جسد أمه ومن نطفة أبيه.

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