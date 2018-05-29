تفسيرات متنوعة لرؤيا الصراصير في الحلم

قتل الصرصار في الحلم يعني محاولة للتخلص من بعض العادات السيئة

هناك مجموعة مختلفة من الرموز والعلامات منها الإيجابي والسلبي مثل (الدلالة أن هناك أخبار قادمة، أو أن هناك مفاجأت سوف تحدث، أو أحدث سيئة سوف تحدث، أو أن هناك شخص منافق يتقرب إليك، أو أن هناك عمل عدم أخلاقي تقوم به أو تنوي القيام به ) بصفة عامة لا يوجد شئ يدعو للقلق حول وجود الصراصير في الحلم ، فإن رؤيا الصراصير في الحلم الكثير من الإتجاهات، فهناك عدة تفسيرات وأهمها:

- قتل الصرصار في الحلم : يفسر علي أنه محاولة للتخلص من بعض العادات السيئة ، أو البعد عن أشخاص لهم تأثير سلبي في الحياه .

- الإحتفاظ به كحيوان أليف : يفسر بإحتفاظك بطاقة سلبية أو عادة سيئة لا تحاول التخلص منها .

- الحلم بالصرصور الطائر : يفسر أن هناك عددة مشاكل آتية ، انت خائف من مواجهتها ، ولا تعرف مكان للإختباء منها .

- محاربة الصراصير بعضها : إذا رأيت صراصير تحارب بعضها ، فأنت لديك ما تحارب من أجله ، ولديك الكثير من الصراعات دلخلك ، وقد تكون تفكر في استخدام طرق غير سليمة في هذه الصراعات .

- الصرصور الأسود : إذا رأيت صرصور أسود فهذا يعني أنك تعاني من الكثير من المتاعب والإزعاج ، ويشير إلى البدء في الشجارات العائلية أو مواجهة خلاف معين مع أحد الأشخاص .

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