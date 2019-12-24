تفسير رؤية المطر للعزباء

يأتي المطر حاملاً معه الخير والأمل والبهجة في النفوس ليعلن بداية حياة جديدة تزهر معه.

وغالباً ما يجتمع المفسرين على رأي واحد في تفسير حلم المطر ألا وهو أن رؤية المطر في المنام دلالة خير وأشياء جيدة.

إن تفسير رؤية المطر في منام العزباء دلالة خير، فهو حب جديد وعلاقة طيبة تجمعها بشخص صادق في دينه مجد في عمله مخلص في عواطفه صادق في كلامه.

فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها مطراً خفيفاً فهو كلام عذب يسعدها.

أما إذا كان المطر قوياً فهي عاطفتها القوية تجاه شخص تحبه.

المطر المصحوب بصوت الرعد قد يدل على أحداث متتالية يتخللها الخوف أو الرغبة في التخلص من مشكلة عويصة قد تهز أو تزعزع أركان وجدانها و شعورها.

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