تفسير رؤية باب المسجد مغلق في المنام

للحلم بالمسجد العديد من التفسيرات والتي اختلف على بعضها المفسرين واتفقوا على جزء كبير منها، وعادة ما يسعى الناس إلى معرفة جميع التفسيرات والتفصيلات المختلفة للمسجد في المنام، والتي نوجزها بهذا المقال حسب النقاط التالية:

تفسير رؤية فتح باب المسجد في المنام

تفسير رؤية الذهاب إلى المسجد لإبن سيرين فى المنام

تفسير رؤية دخول المسجد بالحذاء في المنام

تفسير رؤية تنظيف حمامات المسجد في المنام لأبن سرين

تفسير رؤية فتح باب المسجد في المنام:

تدل رؤية فتح باب المسجد في المنام على بشرة خير لصاحب الحلم

وقد تدل رؤية فتح باب المسجد في المنام على دخول صاحب المنام في رحمة الله وحفظه من أي مكروه

وإذا رأى الشخص أن باب المسجد فتح أمامه وحده دون غيره فهو اشارة على انتصاره على أعدائه

وتشير رؤية فتح باب المسجد في المنام على أنه يتمتع بسمعة طيبة وأنه انسان معطاء ويساعد الآخرين



تفسير رؤية الذهاب إلى المسجد لإبن سيرين فى المنام:

يقول ابن سيرين في تفسير رؤية ذهاب الفتاة العزباء في المنام على خير لها وحصولها على كل ما تتمناه

وعن ذهاب الشخص بالمجمل إلا المسجد في المنام فسر ابن سيرين هذا الحلم على أنه توبة صاحب الحلم من المعاصي والعودة إلى الله

تفسير رؤية دخول المسجد بالحذاء في المنام:

اجتمع المفسرون على أن رؤية دخول المسجد بالحذاء في المنام غير محمودة

قد تدل رؤية دخول المسجد بالحذاء في المنام على طغيان صاحب المنام في الدنيا وأفعاله السيئة

وفي حال رأى الشخص أنه يستعد لدخول المسجد في الحذاء ثم يتراجع فهو دليل على تراجعه عن فعل بعض الأشياء المشينة



تفسير رؤية تنظيف حمامات المسجد في المنام لأبن سرين:

تشير رؤية تنظيف حمام المسجد في المنام بحسب ابن سيرين على توبة صاحب الحلم ورجوعه إلى طريق الحق

وتدل رؤية تنظيف حمام المسجد في المنام على زوال هموم صاحب الحل وانتهاء المشاكل التي تقف في طريقه



دلالات أخرى لرؤية المسجد في المنام: