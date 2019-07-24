تفسير رؤية قزم في الحلم

قزم تأتي بمعنى الطيبة وسيري صاحب الرؤية أيام جميلة وتطورات مفرحة وسيحقق أحلامه وفتح باب الحب والعشق وتدل على القلب المرح وسيكون صاحب الرؤية سعيدًا بالقدر التي لم يكن بية من قبل وسيعيش أجمل أيامه والشخص الذي يرى قزم في الحلم لن يبكي بعد ذلك وستلمع عينة من الراحة .

رؤية أنك قزم في الحلم

ستمر حياة صاحب الرؤية بنجحات وانتصارات وسيحقق صاحب الرؤية كل ما تمناة بفضل جهدة واعتقادتة وسرعتة .

ضرب قزم في الحلم

الشخص الذي يري أنه يضرب قزم في الحلم بيكون شخص صاحب قلب نظيف وجيد ويكون صاحب الرؤية شخص مفيد لكل من حوله و لدية قلب سريع بالقدر الذي يستطيع مساعدة كل الناس وصاحب الرؤية يحاول دائمًا أن يطور الأشخاص .



رؤية امراءة قزم في الحلم

تدل على خير كبير وهذه الرؤية تأتي بمعنى استمرار السعادة والحظ والنصيب من أجل صاحبها وسيمر صاحب الرؤية بحياة مليئة بالنجحات .

رؤية رجل قزم في الحلم

بفضل اعتقادات ورأس مال وسعي صاحب الرؤية سيكون عمل جديد والعمل الذي كونة صاحب الرؤية في خيالة سيحققة راس مال كبير وسيري الخير من هذا العمل .

رؤية إنسان قزم في الحلم

سيكون صاحب الرؤية موفق في حياتة الزوجية وأيضاً في حياته التجارية وسيري الخير وسيأخذ مقابل المجهودات التي يقوم بيها بصبر وبقرارات صحيحة ولهذا السبب سيضحك و جهك وستنتقل السعادة والراحة إلى منزلك وتأتي هذة الرؤية أيضاً بمعني الأيام المليئة بالبركة التي سيعيشها صاحب الرؤية.

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